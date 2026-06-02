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YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が「【おすすめ】ディズニーシーのガッツリフード特集【25周年】」と題した動画を公開しました。動画では、Bobby氏が東京ディズニーシーを訪れ、お腹いっぱいになる食べ応え満点のガッツリフードを紹介しています。



動画冒頭で、グーフィーの誕生日を祝うために「フィガロズ・クロージアー」でTシャツを購入してからフード巡りをスタートしました。



最初に向かった「ヴォルケイニア・レストラン」では、「ヴォルケイニアセット」を注文しました。メインの「よだれ鶏の涼麺 ごま風味、煮卵添え」は、ごま油が効いたほんのり甘みのある味わいで、「暑い日にぴったり」とコメント。セットの「杏仁豆腐 ピスタチオソース」については、ピスタチオの風味とコリコリとした食感のアクセントが効いており、「歴代ヴォルケイニアレストランの杏仁豆腐の中で個人的に第1位」と絶賛しています。



続いて、新エリアのファンタジースプリングス内にある「アレンデール・ロイヤルバンケット」へ足を運びました。モバイルオーダーを利用して「ブラウンソースのミートボールライス」と「ベリーホイップパンケーキ」を受け取り、テラス席で実食。オラフの装飾が施されたミートボールは「小学生の時に食べていたミートボールの2倍くらいの大きさ」とボリューム満点です。ふわふわのパンケーキはたっぷりの生クリームがかけられており、メープルシロップをかけると「甘すぎずちょうど良い」甘さになるとのこと。



最後に「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」で「スパイシービーフとシーフードサルサのユカタンライスボウル」が含まれるスペシャルセットを堪能しました。お祝いの席で肉を分け合って食べるメキシコの文化から着想を得たという一品。アボカド風味のワカモレを合わせることで「大人の味になる」とレビューし、甘めの味付けのビーフとご飯が「がっつりお腹にたまる」と満足げな様子を見せました。



動画で紹介されたメニューは、どれもパークを歩き回って空いたお腹をしっかり満たしてくれそうなラインナップです。ディズニーシーを訪れた際の食事選びの参考になりそうです。