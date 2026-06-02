6月1日、女優の趣里がおよそ3カ月ぶりに更新したInstagramが注目を集めている。

「趣里さんは、この日《本当にありがとうございました！》と母の伊藤蘭さんのコンサートに参加したことを報告。この文面とともに出演したメンバーとの集合写真などを投稿したのです。

前列中央で趣里さんと伊藤さんが正面を向いているカットや、カメラに向かってピースサインをした一枚など、複数の写真をアップ。視聴者からは歓喜の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

投稿には、趣里の更新を喜ぶ声や、伊藤のコンサートへの感想などが寄せられている。

「2026年にソロデビュー7周年を迎えている伊藤さんは、4月から全国6都市9公演のコンサートツアーを開催中です。趣里さんは5月30・31日におこなわれた東京公演に参戦したようです。3月に趣里さんの参加が告知されたときも大きな話題となりましたね。

趣里さんが伊藤さんのコンサートに顔を出すのは、2025年1月以来。今回は母娘でデュエットするなど、会場は大いに盛り上がったようです」（芸能記者）

趣里は2025年8月、当時「BE:FIRST」のメンバーだった三山凌輝との結婚と妊娠を公表し、9月に第一子を出産、11月に女優業に復帰している。父親の水谷豊が企画、監督、脚本、プロデュースから主演まで務めた映画『Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜』（4月公開）にも出演しており、これは “父娘初共演” となった。

第1子出産後初めてのドラマ出演となる、『大空港〜GATE24〜』（2026年7月 テレビ朝日系）では主演に抜擢。放送される木曜は『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』や『科捜研の女』など人気シリーズで知られる曜日ですから、この作品にも期待がかかっています。

三山さんとの結婚をめぐっては、当時、さまざまな報道がされましたが、趣里さんが無事に出産して女優業に復帰した今は、家族総出で再出発をサポートしようという強い思いが感じられます」（同前）

趣里の絶好調の裏には、両親のあたたかい協力があるのだろう。