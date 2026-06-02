新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２日後楽園大会のＢブロック公式戦で、エル・デスペラードがＹＯＨ（３７）に３敗目を喫した。

互いに左足を攻め合うなか、デスペラードはＹＯＨのスターゲイザー、さらに掟破りのヌメロ・ドスに捕獲される。さらに掟破りのピンチェ・ロコまで狙われるが、さすがにこれは許さずロコ・モノを叩き込んだ。

リバースタイガードライバーからのピンチェ・ロコを逃れられたデスペラードは、カミゴェを狙われるもキャッチ。打撃の応酬からのピンチェ・ロコをデュードバスターで切り返して攻勢に転じた。

垂直落下式リバースタイガードライバーでマットに突き刺し、今度こそピンチェ・ロコを狙う。ところがこれを防がれると、これまたデスペラードの得意技エル・エス・クレロで押さえ込まれ電光石火の３カウントを奪われてしまった。

徹底した掟破りの連続に苦杯をなめたデスペラードは「お前、いろんなことができるのは分かってたが、エル・エス・クレロとは。『こんなので負けるヤツはケツ穴野郎だ』って名前を付けた、俺のただのパッケージ…やるじゃねえか。ふざけやがってチクショー」と悔しがった。

唯一の２敗を守っていたデスペラードが３敗目を喫したことで、Ｂブロックは大混戦に。デスペラード、ＹＯＨ、石森太二、ロビー・イーグルス、ＳＨＯの５選手が勝ち点１０で並んだまま最終公式戦（３日、後楽園）に突入する。