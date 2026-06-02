ILLIT、日本でも止まらない勢い！初のライブツアー全11公演が“全席完売”…追加席オープンへ

ILLITの勢いが止まらない。

韓国のみならず日本でも高い人気を誇り、グローバルな“次世代人気グループ”としての存在感を改めて証明した。

【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”

6月2日、BELIFT LABによると、ILLIT初の日本ツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’ in JAPAN」（以下、「PRESS START」）の5都市・11公演の一般指定席チケットが全公演で完売した。

全席完売後もチケットを入手できなかったファンから問い合わせや追加販売を求める声が相次いだことを受け、ILLIT側は愛知・兵庫・東京公演の見切れ席と、福岡公演のスタンディング席を追加販売することを決定した。

今回の日本ツアー「PRESS START」は、6月13〜14日の愛知公演を皮切りに、20〜21日に大阪、29〜30日に福岡、7月18〜19日に兵庫、そして7月23日と25〜26日に東京で開催される予定だ。

（画像＝BELIFIT LAB）

こうした人気ぶりは以前からうかがえた。3月に開催された「PRESS START」ソウル公演も、ファンクラブ先行販売開始当日に全公演が即完売となり、見切れ席が追加販売された。

さらに、昨年開催されたファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY」も、ソウル、神奈川、大阪の全公演が完売。ILLITは公演のたびに高い集客力を証明し、“完売アーティスト”としての地位を確立している。

公演だけでなく、音源チャートでの勢いも続いている。4thミニアルバムのタイトル曲『It’s Me』は、韓国最大の音楽配信プラットフォームMelonの5月月間チャートで5位を記録し、強い音源パワーを見せつけた。

また、ユーチューブの「週間人気曲」（集計期間：5月22日〜28日）で5位、Spotifyの「Weekly Top Songs」で8位、LINE MUSIC週間チャートで12位を記録するなど、主要チャートで上位圏を維持している。

さらに、世界中のユーザーデータをもとに集計されるグローバルYouTube「週間人気曲」チャートでも12位にランクイン。4週連続でチャート入りを果たし、世界規模での根強い人気を証明している。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。