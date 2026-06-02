お気に入りのハンモックが壊れてしまったという猫さん。新しいハンモックに買い替えた矢先に起こった悲劇とは…。

話題の動画は64万回を超えて再生され、「あらま……それでも乗ってるの可愛いｗ」「気づいたら声出して笑っていましたwww」「お気に入りの場所、大事にしてあげたいですよね」「こんなに物を大事にする子見たことない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫が使い続けた『ボロボロのハンモック』を買い替えたら…3日後の『まさかの光景』】

大好きな場所

Instagramアカウント『そら』に投稿されたのは、6歳の茶トラ猫「そら」くんとハンモックの物語です。

そらくんには、子猫のときからお気に入りの場所があるそう。それは、キャットタワーに取り付けられたふかふかのハンモック。そらくんは「最高の場所にゃ」というように、しょっちゅうこのハンモックの上でくつろいでいたのだとか。

最後まで大切に使い続け...

ところが、そらくんの成長とともにハンモックの様子が変わってきたといいます。大きくなったそらくんの体がハンモックからはみ出て、生地もボロボロになってきたそう。それでもそらくんは気にする様子もなく、「何か問題でも？」というように使い続けたのだとか。

ついに、布が破れてハンモックに穴が空いたといいます。穴からは、そらくんの可愛らしい足が飛び出ていたのだとか。ボロボロで穴あきのハンモックでも、「ここが好きにゃ」と最後まで使い続けたというそらくん。そらくんにとってこのハンモックは、子猫時代からの思い出が詰まった大切な場所なのでしょう。

買い替えから3日後の悲劇

ついに、ハンモックを買い替えるときがやってきたといいます。新しく届いたハンモックの上でも、嫌がることなくくつろいでいたというそらくん。そらくんとハンモックの新しい物語の始まりかと思いきや…。

3日後、そらくんの重みに耐えられなかったのか、なんと買ったばかりのハンモックが傾いたといいます。「なんでだよお」とショックを受ける飼い主さんを尻目に、そらくんは傾いたハンモックの上でも「僕は平気ですけど？」というふうにくつろいでいたのだとか。そらくんのハンモック愛とバランス感覚には頭が下がります。

その後、飼い主さんはそらくんのために、また新しいハンモックを買ったそうですよ。

投稿には、「え？なに？ちゃんと入れてるしみたいな顔が最高です」「積載オーバー...ｗ」「壮大な物語ｗ」といった声が聞かれました。

Instagramアカウント『そら』には、茶トラ猫「そら」くんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『そら』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。