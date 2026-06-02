味の素は、プロeスポーツチーム「REJECT」とスポンサー契約を締結したことを発表した。契約期間は4月1日から2027年3月31日までの1年間で、契約金額は非公表となっている。

味の素はこれまでアスリートへの栄養サポート活動を長年継続しており、eスポーツにおいても食事や生活習慣によるコンディショニングが継続的に高いパフォーマンスを発揮するために重要であると位置づけている。今回の契約を機に、eスポーツ競技における食と栄養の重要性、ならびにアミノサイエンスの提供価値を、選手やファンを含むコミュニティ全体に発信していくとしている。具体的な取り組みとして、冷凍弁当『あえて、』の提供などを通じた栄養サポートに加え、eスポーツプレーヤーに適した食習慣の探索などを進めていく。

日本eスポーツ協会によると、国内のeスポーツファンは2024年時点で967万人と前年比113％の成長を見せており、2026年には1,500万人に迫ると予測されている。また2026年に愛知県名古屋市で開催される第20回アジア競技大会では、eスポーツが正式競技として実施される予定だ。

契約により味の素が取得する権利は、「REJECT」所属選手および所属タレントへの自社製品提供、eスポーツのパフォーマンス向上に関する調査・研究への協力、各種マーケティング活動における連携の3点となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）