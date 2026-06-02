台風6号の接近に伴いJR東日本は3日の運転計画を発表しています。首都圏を中心とした運行予定をまとめました。（2日午後2時30分現在）

■東海道線

小田原〜熱海間始発から運転取りやめ（再開時刻未定）

東京〜小田原間始発から上野東京ラインへの直通を取りやめ 東京駅で折り返し運転（直通運転再開未定）

■伊東線 全線

終日運転取りやめ

■中央線 高尾〜富士見間

始発から午後3時ごろまで運転取りやめ

■青梅線 青梅〜奥多摩間

始発から午後8時頃まで運転とりやめ

■八高線 寄居〜高麗川間

終日運転取りやめ

■湘南新宿ライン

新宿〜小田原・逗子間始発から午後4時ごろまで運転取りやめ

高崎線直通は始発から大宮駅で折り返し運転宇都宮線直通は始発から池袋駅で折り返し運転（いずれも直通再開見込み未定）

■上野東京ライン

始発から上野駅・東京駅で折り返し運転（直通再開見込み未定）

※常磐線との直通列車は通常通り直通運転

■常磐線

土浦〜勝田間正午頃から午後4時頃は通常の5割程度で運転

勝田〜原ノ町間正午頃から終日運転取りやめ

■水戸線 全線

午前10時頃から終日運転取りやめ

■水郡線

水戸〜常陸大子間上菅谷〜常陸太田間正午頃から終日運転取りやめ

常陸大子〜郡山間午前11時頃から午後6時頃まで運転取りやめ

■内房線

千葉〜君津間通常の7割程度で運転

君津〜安房鴨川間終日運転取りやめ

■外房線

千葉〜上総一ノ宮間通常の6割程度で運転

上総一ノ宮〜安房鴨川間終日運転取りやめ

■総武本線

千葉〜佐倉間通常の9割程度で運転

佐倉〜銚子間終日運転取りやめ

■成田線

佐倉〜成田空港間通常の9割程度で運転

成田〜銚子間終日運転取りやめ

我孫子〜成田間下り我孫子7時28分成田行まで運転上り成田8時21分発我孫子行まで運転その後終日運転取りやめ

■鹿島線 全線

終日運転取りやめ

■久留里線 全線

終日運転取りやめ

■烏山線

下り宇都宮6時14分発烏山行まで運転上り烏山7時31分発宇都宮行まで運転その後終日運転取りやめ

■小海線 小淵沢〜中込間

終日運転取りやめ

【特急列車】■「踊り子」「サフィール踊り子」

全列車運休

■「あずさ」

始発から上下計18本運休

下り33号（新宿午後3時発松本行）、上り38号（白馬午後1時43分発新宿行）から運転再開予定（※新宿〜千葉間区間運休の列車あり）（※あずさ5号は新宿〜松本間区間運休 松本〜白馬間で運転）

■「かいじ」

始発から上下計16本が全区間運休

下り35号（新宿午後3時30分発甲府行）、上り36号（甲府午後3時15分発新宿行）から運転再開予定（※東京〜新宿間区間運休の列車あり）

■「富士回遊」

全列車運休

■「ひたち」

1・2・3・4・5・6号のみ運転（3号はいわき〜仙台間区間運休）ほかの列車は運休

■「ときわ」

品川〜勝田間で通常通り運転（64・73・77・81号は勝田〜高萩間区間運休）

■「成田エクスプレス」

始発から午後3時頃まで運休

■「さざなみ」

全列車運休

■「わかしお」

全列車運休

■「しおさい」

全列車運休

■「草津・四万」

全列車運休

■「あかぎ」

全列車運休

■「きぬがわ」

全列車運休

■「スペーシア日光」

全列車運休

JR東日本は、ほかの路線や区間、特急列車についても、遅れや運休の可能性があるとしていて、最新の運行状況を確認してほしいと呼びかけています。