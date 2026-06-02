日本ケンタッキー・フライド・チキンは、「サクッとケンタ」シリーズ第2弾、「辛旨ジンガー」など2商品を、2026年6月3日から全国の「ケンタッキーフライドチキン（KFC）」店舗にて数量限定で発売する。

「カーネルクランチポテト」も再登場

スナック感覚で気軽に楽しめる同シリーズ第2弾「辛旨ジンガー」が新登場。骨なしのジューシーなもも肉を、唐辛子でスパイシーに味付け。衣のサクサクの食感と食べ応えを両立した骨なしチキン。海外のKFCで人気のスパイシーなフレーバーを、日本向けにアレンジしたという。

小腹がすいた時の間食や軽食として、またもう1品追加したい時の選択肢としても選びやすい。

価格は290円（以下全て税込）。

加えて、3月に初登場した際に好評だったといい、再販を望む声に応えて「カーネルクランチポテト」が再登場する。

太くてホクホクの通常のポテトとは異なり、揚げたてならではの"クランチ感"にこだわった、細くザクザクとした食感が特長。衣の付き方や味のバランスなど細部まで工夫し、満足感のある食べ応えを実現している。

価格は、Sサイズが290円、Lサイズが490円。

このほか「辛旨ジンガー」と「カーネルクランチポテト」の複数セットなどのメニューも用意している。