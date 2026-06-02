台風6号は3日午前に暴風域を伴ったまま三重県に最も接近する見込みです。県内では、2日から雨が降り警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水・氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。

台風6号は、現在沖縄の南の海上を北上しています。台風は、今後発達しながら沖縄の南を北上し、2日には進路を次第に東寄りに変え、3日には暴風域を伴ったまま東海地方に接近する見込みです。

三重県では、台風周辺の湿った空気や前線の影響で、2日夜から非常に激しい雨が降りはじめ、3日にかけて警報級の大雨となる所がある見込みです。

2日に予想される1時間降水量は多い所で、北中部30ミリ南部50ミリ、2日夕方までに予想される24時間降水量は、多い所で、北中部60ミリ南部120ミリ、2日18時からあさって3日18時までに予想される24時間降水量は、多い所で、北中部200ミリ南部300ミリの見込みです。

また、3日は海上では非常に強い風が吹き、うねりを伴って波が高まり、大しけが予想されます。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。