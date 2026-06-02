2026年5月31日、東京都新宿区の明治神宮野球場で東京六大学野球の「早慶戦」を観戦された天皇陛下と長女・愛子さま。東京六大学野球の「天覧試合」は32年ぶりだった。お二人が貴賓席に姿を見せられると、大歓声が起こった。

【写真】愛子さまの観戦コーデ全身姿を見る。他、淡いグリーンの民族衣装をお召しになった姿なども

この日、愛子さまは白のお召し物に、ライトグリーンのジャケットを合わせ、初夏を感じさせるコーデだった。

ライトグリーンは新芽や若葉を思わせるフレッシュさがあるカラー。クリーンなイメージの白とあわせることで、清潔感と爽やかな着こなしとなっていた。また、髪は上品で知的な印象のハーフアップにまとめ、毛先を軽く外側に流してふんわりとした動きを加えることで、明るくアクティブな印象に仕上げていた。

ジャケットのクルミボタンは、上品なクラシカル感を出しながら愛らしいアクセントになっている。ゆるやかに広がる襟は、気品を感じさせながら顔まわりに華やかさを添えていた。

初めて早慶戦を観戦された愛子さまは、「高校野球で拝見していた選手たちが見られて」と話されるなど、試合を楽しまれたご様子だった。

ネットでは愛子さまの来場が話題となり、「愛子さまが野球好きなのがうれしい」などの声が上がったほか、「愛子さまの髪型かわいい」、「ウェーブがよくお似合いで」、「躍動感がスポーツ観戦にピッタリ」などヘアスタイルにも反響があった。

愛子さまのスタイルは、スポーツ観戦にふさわしい軽やかさと初夏らしい爽やかさがありながら、どこかクラシカルな気品も感じさせる装いだった。