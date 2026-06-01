競泳女子で五輪２大会連続代表の内田美希さんが３１日に自身のインスタグラムを更新。「久々の４継会」などと記し、池江璃花子、松本弥生さん、梶川美咲（旧姓山口）さんとの会食の様子を投稿し「４継メンバーはかけがいのない存在 ２時間じゃ足りないから、次はお泊まり会しましょうね おばあちゃんになってもわちゃわちゃしたいなぁ」などとつづった。

４人は１６年リオデジャネイロ五輪競泳女子４×１０メートルリレーで８位入賞を果たしたメンバー。この日の東京・丸の内の高層階にあるレストランでの会食の様子だけでなく、１７年９月の初開催時や、初めて４人でリレーを組んだ１１年前の写真なども。梶川さんが「すごい！めっちゃ歴史感じる また思い出増やしてこーね」とコメントし、懐かしく振り返った。

現在も現役の池江は梶川さんの投稿をストーリーズにリポストした。

投稿にはフォロワーから「生涯の仲間ですね」「チーム仲間は、永遠の友ですよ」「皆さんいつまでも仲良しで」などとコメントが寄せられた。