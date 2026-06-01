ストリートとポップカルチャーを浮世絵で塗り替える“現代の浮世絵師”KOJIMAN、初の東京個展「下剋浮世」6月6日より開催

“現代の浮世絵師”KOJIMAN（コージマン）による初の東京個展「下剋浮世（げこくうきよ）」が、2026年6月6日（土）より高円寺・C.G.R. にて開催される。

本展は、デザイアドライン株式会社が新たにオープンするカルチャースペース「C.G.R.（Curated Glow Resonance）」のオープニング展であり、C.G.R.のこけら落としとなる展覧会。

会期中は、KOJIMANの作品展示・販売を軸に、刺繍アート作家・ SHISHUMANIA（シシュウマニア）やciviatelier（シヴィアトリエ）とのコラボレーション作品、本展のためのオリジナルグッズなどを展示・販売する。

さらに、KOJIMANが日中の創作活動を支える就労継続支援B型事業所 でじるみ札幌北の利用者によるアートワークも同時に展示・販売する。

「下剋浮世」というステートメント

浮世絵は、本来「その時代のポップ」だった。江戸の大衆文化を丸ごと飲み込み、世の権威に弾圧されながらも、最終的には時代を塗り替えて本質的なカルチャーになっていった浮世絵の歩みは、ロックやヒップホップ、ストリートの歩みと重なる。

KOJIMANは、消費され続けるカルチャーの中に別の時間軸を持ち込む存在。今の空気を浮世絵の文脈に置いた瞬間、それは記録になり、批評になると考えている。

本展タイトル「下剋浮世」は、「下剋上」と「浮世」を掛け合わせた造語。権威に塗り潰されることなく、時代の側から世を上書きしていく。浮世絵という様式そのものに宿っていた反骨の魂を、いまの東京に投げ返す試みだ。

アーティスト：KOJIMAN

KOJIMANは、北海道札幌出身で、“現代の浮世絵師”と称されるアーティスト。

KOJIMAN

Rancid（ランシド）をはじめとするロックカルチャーに育まれた感性を起点に、ヒップホップ、タトゥー、アニメ、スポーツなど、90年代初めから連なるストリートからポップカルチャーまでを横断。それらを浮世絵の画法に落とし込み、日々作品を生み出している。

これまでのコラボレーション相手は、\ellow Bucks（イエロー バックス）、RIZE（ライズ）などジャンルを問わない。北海道日本ハムファイターズのオフィシャルグッズ制作や、アニメ「刃牙道」の浮世絵ビジュアル制作を手掛けるなど、近年は国内外のメディアでも取り上げられている新進気鋭のアーティストだ。

その貪欲な雑食性は、浮世絵が元来持っていた属性に限りなく近い。日々研鑽を続ける画法はますます洗練され、現代の世相を映す独自の視点と、今を生きる力強い画風は、今後も確実に注目を集めていくであろうアーティストの一人だ。

見どころ

本展では、ストリートカルチャーのアイコンを浮世絵の文法で再構成した作品群を、東京で初公開する。

\ellow Bucksのアートワークを手がけたKOJIMANの代表作のひとつ

RIZEのベーシスト・KenKenをモチーフにした浮世絵作品

KOJIMANの感性の源流となったロックバンド・Rancidをモチーフにした浮世絵作品

そのほか、ゲストタトゥーアーティスト刺青師 勝美-katsumi-によるライブパフォーマンス披露、刺繍アート作家・SHISHUMANIAやciviatelierとのコラボレーション作品展示も行われる。

また、KOJIMANは2023年より、就労継続支援B型事業所 でじるみ札幌北で利用者へのアート指導を担当しており、作家活動のかたわら、創造的な表現に秀でた利用者の作品づくりを継続的に支援してる。本展では、でじるみ札幌北の利用者によるアートワークも会場に併設し、KOJIMAN作品と並べて展示・販売する。

過去に実際に作品が購入された経験が、利用者本人にとっての大きな喜びとなっているという。「彼ら／彼女らの存在を、表現を通じて知ってほしい」。そんな想いが、KOJIMANの作家活動を継続させている原動力のひとつにもなっている。

【開催概要】

タイトル：KOJIMAN 初の東京個展「下剋浮世（げこくうきよ）」作家：KOJIMAN会期：2026年6月6日（土）〜 6月21日（日）時間：平日12:00〜20:00／土日12:00〜18:00／月曜休会場：C.G.R.（〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4丁目7−13）入場料：無料公式サイト：http://store.desiredline.jp/主催：C.G.R.／デザイアドライン株式会社