京都・鴨川の河川敷に規制線が引かれ、警察や消防が集まっています。

【写真を見る】【速報】京都・鴨川の三条大橋で「人が川に浮かんでいる」若い女性が死亡 身元確認など急ぐ 付近で男性も救急搬送

6月1日午後1時半すぎ、京都市中京区の鴨川で、若い女性が川に浮いているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。

近くの河川敷では若い男性も救急搬送されています。警察は女性の身元の確認などを急いでいます。

6月1日午後1時半すぎ、京都市中京区石屋町の三条大橋南側で、「人が川に浮かんでいる」と通行人から119番通報がありました。

警察と消防によりますと、10代から20代とみられる女性がうつぶせの状態で川に浮いていて、心肺停止の状態で搬送され、病院で死亡が確認されました。

女性に目立った外傷はなく、警察は所持していた身分証などから身元の確認を進めています。

同じ頃、鴨川のすぐそばを流れる「みそそぎ川」でも、若い男性が救助され、救急搬送されたということです。この男性は意識があるということですが、けがの程度など詳しいことは分かっていません。

警察は、死亡した女性の死因を調べるとともに、一連の詳しい経緯を調べています。