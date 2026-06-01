IMP.の基俊介が出演するRKB毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅」が放送され、今回は“ニューレトロ”な街、福岡市・六本松を訪問した。

六本松一丁目には昭和レトロな路地裏の風景やノスタルジックな雰囲気が色濃く残っているといい、最近では古民家をリノベーションした店が続々とオープンしているという。

「すっごい素敵な香りしますよ」と基が訪れたのは、築60年の民家をリフォームし昨年9月にオープンした香りを味わう喫茶「CARTA 福岡旗艦店」。九州の素材から生まれたオリジナル商品などの雑貨も販売している。

店内では花や植物の香りを蒸留器を使用し、九州で採れた植物の香りがついた水「フローラルウォーター」を抽出。基は全てに九州の素材を取り入れたクッキー三種、長崎ざぼんカステラ、季節のアイスクリーム、糸島れもんの八女玉露焙じ茶と持ち帰って自宅で使える4300円相当のルームスプレーが付いた「喫茶スイーツセット」を注文。

ドリンクを飲み「九州よくばりセットですね。すごい良い香り、レモンとほうじ茶ってこんなに合うんですね！新感覚かも！」とコメント。さらに、ドリンクにフローラルウォーターを入れると「すごいこれ、さっきとまるで違いますね。全然違う！これはまさしく香りそのものをいただいているような自然とこの時間でリラックスできますね」と五感でカフェタイムを楽しんだ。

同番組のエンタメコーナーを担当しているバリBuzzの妖精・バズーさんから「ちょっと煙草屋寄って行っていい？」と声が上がると基は「煙草屋？僕職業的にダメですね、それは…」と動揺。バズーさんが「なんで、行こうよ。もしかして煙の煙草だと思ってる？パスタ屋(禁煙)だよ」と説明し、2人は自家製生パスタを楽しめる「和パスタ煙草屋(禁煙)」へ入店した。

店名の由来はオーナーの実家の呉服店の屋号が「煙草屋」だったことからといい、さっそく「ベーコンと木の子のわさびクリーム」の和パスタをいただくことに。最初の一口を食べ基は「最高ですねこれ！生パスタですか？麺がすごいおいしい、スープと絡んでクリーミーさがよりおいしさを引き立たせますね」と話し、「僕わさび大好きなんですよ、パスタにわさびってなかなかないんで。めちゃくちゃ美味しいですね！わさびこんなに合うんですね。これが和パスタか」と大絶賛した。