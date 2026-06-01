1日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知はアウトサイドヒッターの藤中優斗（29）とミドルブロッカーのジャドソン・ヌネス（27）の新加入とアシスタントコーチの本間隆太氏（34）の就任を発表した。

藤中は早稲田大学を卒業後、2019年にジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）へ入団。ルーキーシーズンの2019-20シーズンに最優秀新人賞を受賞するなど活躍した。2024年に東レアローズ静岡へ移籍したが、2シーズンを経て古巣復帰となった。なお、STINGS愛知には藤中謙也も所属している。

ヌネスはブラジル出身で、同国代表にも選出された経歴を持つ。身長205㎝、最高到達点360㎝を誇り、その高さを生かしたプレーに期待がかかる。

本間氏は早稲田大学卒業後の2013年にSTINGS愛知にリベロとして入団。2018年には男子日本代表に選出された。その後、フランスリーグのパリ・バレーでのプレーやSTINGS愛知への復帰を経て、2024年に現役引退を発表。引退後は早稲田大学大学院へ進学するとともに、同大学男子バレーボール部でアシスタントコーチを務めていた。

3名はクラブを通してコメントを発表している。

■藤中優斗

「この度ジェイテクト STINGS 愛知に入団することになりました、藤中優斗です。再びこのチームのユニフォームに袖を通し、共に戦えることをうれしく思います。この機会を与えてくださったチーム関係者の皆さま、日頃より支えてくださるファンの皆さま、関わるすべての皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、自分のベストを尽くしチームの勝利に貢献します。今後ともよろしくお願いいたします」

■ジャドソン・ヌネス

「STINGS ファミリーの皆さん、こんにちは！このクラブの歴史の一員となり、日本のバレーボール界でこれほどまでにリスペクトされているユニフォームを身にまとうことができ、大変うれしく思います。新たな挑戦を通じて、日本の文化をより深く知り、STINGSファミリーの皆さんがチームに対して抱くエネルギーと情熱を間近で感じられることに、大きな意欲を感じています。コートの上では、クラブの代表として最高の形で、献身と闘志を持って常にベストを尽くすことをお約束します。

皆さんと共に特別な瞬間を築き、多くの勝利を共に勝ち取っていくことを楽しみにしています。すぐにお会いしましょう！」

■本間隆太氏

「再びジェイテクトSTINGS愛知の一員として戦えることを心から光栄に思います。STINGSファミリーの皆さん、新シーズンも熱い、熱い“黄援”をよろしくお願いいたします！GO STINGS!! GO STINGS!! GO,GO,STINGS!!!!」