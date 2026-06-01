ジュニア、3都市巡るツアー＆ライブ開催決定 2026年8月から【場所・日程一覧】
【モデルプレス＝2026/06/01】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアが「ジュニア ツアー 2026（仮）」「ジュニア 夏LIVE 2026（仮） 」を開催することを発表。6月1日、ジュニアの公式サイトにて発表された。
【写真】東西ジュニア90人が集結
「ジュニア ツアー 2026（仮）」には、織山尚大、西村拓哉、黒田光輝、檜山光成、ヴァサイェガ渉の5人が出演。東京都、大阪府、福岡県の3都市で8月8日から10月4日まで開催される。
「ジュニア 夏LIVE 2026（仮） 」には、内村颯太、元木湧、安嶋秀生、関翔馬、鈴木瑛朝、渡辺惟良、小山十輝、岸蒼太、堀口由翔が出演。8月6日から16日まで、東京グローブ座にて実施される。（modelpress編集部）
【出演メンバー】
織山尚大、西村拓哉、黒田光輝、檜山光成、ヴァサイェガ渉
【会場・公演日・開演時間】
東京都・Kanadevia Hall
2026.08.08（土）13：00／17：30
2026.08.09（日）13：00／17：30
2026.08.10（月）17：30
2026.08.11（火・祝）13：00／17：30
2026.08.12（水）13：00／17：30
2026.08.14（金）13：00／17：30
2026.08.15（土）13：00／17：30
2026.08.16（日）13：00／17：30
大阪府・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
2026.08.27（木）13：00／17：30
2026.08.28（金）13：00／17：30
2026.08.29（土）13：00／17：30
2026.08.30（日）13：00／17：30
2026.08.31（月）13：00／17：30
福岡県・キャナルシティ劇場
2026.09.30（水）13：00／17：30
2026.10.01（木）13：00／17：30
2026.10.02（金）13：00／17：30
2026.10.03（土）13：00／17：30
2026.10.04（日）12：00／16：30
【出演メンバー】
内村颯太、元木湧、安嶋秀生、関翔馬、鈴木瑛朝、渡辺惟良、小山十輝、岸蒼太、堀口由翔
【会場・公演日・開演時間】
東京都・東京グローブ座
2026.08.06（木）17：00
2026.08.07（金）13：00／17：00
2026.08.08（土）13：00／17：00
2026.08.09（日）13：00／17：00
2026.08.11（火・祝）13：00／17：00
2026.08.12（水）13：00／17：00
2026.08.13（木）17：00
2026.08.14（金）13：00／17：00
2026.08.15（土）13：00／17：00
2026.08.16（日）13：00
情報：ジュニア公式サイト
https://jr-official.starto.jp/s/jr/live/10164?ima=4636&artist=
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【写真】東西ジュニア90人が集結
◆ジュニア、コンサート開催決定
「ジュニア ツアー 2026（仮）」には、織山尚大、西村拓哉、黒田光輝、檜山光成、ヴァサイェガ渉の5人が出演。東京都、大阪府、福岡県の3都市で8月8日から10月4日まで開催される。
◆「ジュニア ツアー 2026（仮）」
【出演メンバー】
織山尚大、西村拓哉、黒田光輝、檜山光成、ヴァサイェガ渉
【会場・公演日・開演時間】
東京都・Kanadevia Hall
2026.08.08（土）13：00／17：30
2026.08.09（日）13：00／17：30
2026.08.10（月）17：30
2026.08.11（火・祝）13：00／17：30
2026.08.12（水）13：00／17：30
2026.08.14（金）13：00／17：30
2026.08.15（土）13：00／17：30
2026.08.16（日）13：00／17：30
大阪府・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
2026.08.27（木）13：00／17：30
2026.08.28（金）13：00／17：30
2026.08.29（土）13：00／17：30
2026.08.30（日）13：00／17：30
2026.08.31（月）13：00／17：30
福岡県・キャナルシティ劇場
2026.09.30（水）13：00／17：30
2026.10.01（木）13：00／17：30
2026.10.02（金）13：00／17：30
2026.10.03（土）13：00／17：30
2026.10.04（日）12：00／16：30
◆「ジュニア 夏LIVE 2026（仮） 」
【出演メンバー】
内村颯太、元木湧、安嶋秀生、関翔馬、鈴木瑛朝、渡辺惟良、小山十輝、岸蒼太、堀口由翔
【会場・公演日・開演時間】
東京都・東京グローブ座
2026.08.06（木）17：00
2026.08.07（金）13：00／17：00
2026.08.08（土）13：00／17：00
2026.08.09（日）13：00／17：00
2026.08.11（火・祝）13：00／17：00
2026.08.12（水）13：00／17：00
2026.08.13（木）17：00
2026.08.14（金）13：00／17：00
2026.08.15（土）13：00／17：00
2026.08.16（日）13：00
情報：ジュニア公式サイト
https://jr-official.starto.jp/s/jr/live/10164?ima=4636&artist=
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