アメリカバレーボール協会（USAV）は5月28日（木）、女子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週のメンバーを発表した。

予選ラウンドの第1週をカナダで戦う女子アメリカ代表。6月4日（木）0:00よりウクライナ代表、5日（金）9:00よりカナダ代表、6日（土）9:00よりフランス代表、8日（月）3:30よりドイツ代表と戦う。

今回、選出されたのは15選手。2025-26シーズンにSAGA久光スプリングスでプレーしていたオポジットのステファニー・サムディや大阪マーヴェラスでプレーしていたミドルブロッカーのサマンサ・フランシスらが名を連ねた。

アメリカ代表はエリック・サリバン監督のもと、前回大会の8位を超える結果を求めて、VNLを戦っていく。

■女子アメリカ代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週メンバー



▼アウトサイドヒッター

エイブリー・スキナー

シモーン・リー

マディソン・キュービック＝バンクス

ローガン・エグルストン



▼ミドルブロッカー

エイジア・オニール

アンナ・ホール

マロリー・マッケイジ

サマンサ・フランシス



▼セッター

マイカ・ハンコック

セイジ・カアハアイナ＝トーレス

レイチェル・フェアバンクス



▼オポジット

ジョーダン・トンプソン

ステファニー・サムディ



▼リベロ

モーガン・ヘンツ

アレクシス・ロドリゲス