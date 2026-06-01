女子アメリカ代表がVNL第1週のメンバーを発表！ SVリーグでプレーした2選手も選出
アメリカバレーボール協会（USAV）は5月28日（木）、女子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週のメンバーを発表した。
予選ラウンドの第1週をカナダで戦う女子アメリカ代表。6月4日（木）0:00よりウクライナ代表、5日（金）9:00よりカナダ代表、6日（土）9:00よりフランス代表、8日（月）3:30よりドイツ代表と戦う。
今回、選出されたのは15選手。2025-26シーズンにSAGA久光スプリングスでプレーしていたオポジットのステファニー・サムディや大阪マーヴェラスでプレーしていたミドルブロッカーのサマンサ・フランシスらが名を連ねた。
アメリカ代表はエリック・サリバン監督のもと、前回大会の8位を超える結果を求めて、VNLを戦っていく。
■女子アメリカ代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週メンバー
▼アウトサイドヒッター
エイブリー・スキナー
シモーン・リー
マディソン・キュービック＝バンクス
ローガン・エグルストン
▼ミドルブロッカー
エイジア・オニール
アンナ・ホール
マロリー・マッケイジ
サマンサ・フランシス
▼セッター
マイカ・ハンコック
セイジ・カアハアイナ＝トーレス
レイチェル・フェアバンクス
▼オポジット
ジョーダン・トンプソン
ステファニー・サムディ
▼リベロ
モーガン・ヘンツ
アレクシス・ロドリゲス