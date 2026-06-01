考えたな〜「持ち替えなくていいなんて！」スポンジ1つで一気に洗える100均の発明品

セリアの『溝も洗えるキッチンスポンジ』は、持ち替えなしで洗える発想が魅力の時短アイテム。両端のプレス加工で細かい溝も洗える設計ですが、実際に使ってみると容器の形状によってはフィットしにくい場面も。使い勝手のクセはありますが、条件が合えば便利さを発揮するアイテムです。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：溝も洗えるキッチンスポンジ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：12×6×3.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951220297

セリアの工夫系キッチンスポンジが気になる！

セリアのキッチングッズ売り場で見つけた『溝も洗えるキッチンスポンジ』。

一見するとシンプルなスポンジですが、お弁当箱や保存容器などの溝を洗う際、専用のブラシに持ち替えなくてもこれ1つで洗える設計なんです。

ありそうでなかった発想に、思わず期待が高まります。

このスポンジの特徴は、両端部分に施された独自のプレス加工。

無膜スポンジの一部がギュッと押し固められて薄くなっており、その部分を使ってお弁当箱や容器の溝を洗えるという仕掛けです。

広い面で全体を洗い、細い部分で細部を攻めるという2役構造で、洗い物のストレスを減らしてくれるそう。早速使っていきます！

条件次第で実力を発揮する！『溝も洗えるキッチンスポンジ』

実際に使ってみると、期待通りにいかない場面も。特に我が家のお弁当箱では、溝のサイズとスポンジの厚みが合わず、思ったようにスッと入ってくれません。

さらに、スポンジ特有の柔らかさもあり、溝にしっかり押し込もうとしてもグニャっと曲がってしまい、奥までしっかり届かないなんてことも…

結果として、プレス部分を意識しながら角度を調整して使うことで、なんとか汚れを落とすといった使い方になりました。

とはいえ、このスポンジの魅力が失われるわけではありません。素材は水切れの良い無膜スポンジで、日常使いのスポンジとしては十分な実力です。

パッケージの注意書きにもある通り、溝のサイズによっては合わないことがあるため、ここは事前チェックが重要なポイント。

条件が合えば画期的な時短グッズとして活躍してくれそうです。

今回はセリアの『溝も洗えるキッチンスポンジ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。