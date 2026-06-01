考えたな〜「持ち替えなくていいなんて！」スポンジ1つで一気に洗える100均の発明品
商品情報
商品名：溝も洗えるキッチンスポンジ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：12×6×3.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968951220297
セリアの工夫系キッチンスポンジが気になる！
セリアのキッチングッズ売り場で見つけた『溝も洗えるキッチンスポンジ』。
一見するとシンプルなスポンジですが、お弁当箱や保存容器などの溝を洗う際、専用のブラシに持ち替えなくてもこれ1つで洗える設計なんです。
ありそうでなかった発想に、思わず期待が高まります。
このスポンジの特徴は、両端部分に施された独自のプレス加工。
無膜スポンジの一部がギュッと押し固められて薄くなっており、その部分を使ってお弁当箱や容器の溝を洗えるという仕掛けです。
広い面で全体を洗い、細い部分で細部を攻めるという2役構造で、洗い物のストレスを減らしてくれるそう。早速使っていきます！
条件次第で実力を発揮する！『溝も洗えるキッチンスポンジ』
実際に使ってみると、期待通りにいかない場面も。特に我が家のお弁当箱では、溝のサイズとスポンジの厚みが合わず、思ったようにスッと入ってくれません。
さらに、スポンジ特有の柔らかさもあり、溝にしっかり押し込もうとしてもグニャっと曲がってしまい、奥までしっかり届かないなんてことも…
結果として、プレス部分を意識しながら角度を調整して使うことで、なんとか汚れを落とすといった使い方になりました。
とはいえ、このスポンジの魅力が失われるわけではありません。素材は水切れの良い無膜スポンジで、日常使いのスポンジとしては十分な実力です。
パッケージの注意書きにもある通り、溝のサイズによっては合わないことがあるため、ここは事前チェックが重要なポイント。
条件が合えば画期的な時短グッズとして活躍してくれそうです。
今回はセリアの『溝も洗えるキッチンスポンジ』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。