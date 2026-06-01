100均で見つけた”使い捨て”という選択肢！「汚物と一緒にポイ」メンテナンス不要の掃除用具

セリアで見つけた『お掃除用ミニトング』は、触りたくない汚れをスマートに処理できる便利アイテム。竹製の使い捨てタイプなので、排水口の髪の毛や害虫処理後もそのまま捨てられて衛生的。掃除道具を洗う手間まで減らしてくれる、忙しい大人にぴったりのプチストレス解消グッズです。早速見ていきましょう！

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商品情報

商品名：お掃除用ミニトング

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：120mm（長さ）×8mm（幅）

内容量：10本

販売ショップ：セリア

JANコード：4969757178584

使ったらそのままゴミ箱へ！使い捨てできるトングが優秀なんです

セリアの掃除グッズ売り場で見つけた『お掃除用ミニトング』。一見するとシンプルな竹製トングですが、使い捨てという発想がとにかく画期的なんです！

掃除をしていると、できれば直接触りたくない汚れってありますよね。排水口に溜まった髪の毛や、ベランダで見つけた害虫、細かいゴミなど…

そんな少し不快に感じる掃除をスマートに解決してくれるのがこのアイテム。しかも10本入りで￥110（税込）と、コスパも◎

さらに、サイズが約120mm×8mmとコンパクトなので、保管場所に困らないのも魅力です。

メンテナンスも不要！セリアの『お掃除用ミニトング』

使い方はとても簡単。竹のしなりを利用して物をつかむ仕様になっていて、トングの内側には細かな溝が入っています。

天然素材なので、表面にささくれやトゲが生じる場合があります。また、無理に曲げたり強い衝撃を与えると破損の原因になるため注意です。

慣れるまでは少しコツが必要ですが、触りたくないものをつかんで、そのまま捨てられるという快適さは想像以上。

また、汚物に触れたトングをそのままゴミ箱へ捨てられるので、後片付けのストレスも激減します。

掃除が終わった後に、このトングをどう洗おう…と悩まなくて済むのはかなり嬉しいポイントです。

今回はセリアの『お掃除用ミニトング』をご紹介しました。

プラスチック製ではないので環境に優しく、使用後は燃えるゴミとして処分可能。使い捨て＝罪悪感というイメージをいい意味で覆してくれる、サステナブルなアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。