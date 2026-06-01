もう100均で充分なのでは…小さ目で収納に困らない！300円だけど本格的な工具

ダイソーには、300円とは思えない本格的な工具が豊富に揃っています。今回は、狭い場所でも小回りがきくコンパクトで収納に困らないものから、初心者でもプロ級の仕上がりが叶う手芸用まで、お値段以上の名品をまとめてご紹介します。ホームセンターへ行く前に、まずはダイソーをチェックするのがおすすめですよ♪

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商品情報

商品名：モンキーレンチ（グリップ付）

価格：￥330（税込）

最大開口サイズ（約）：1.9cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480244358

これひとつでマルチに活躍♪ダイソーの『モンキーレンチ（グリップ付）』

「家具のネジが緩んできた」「蛇口のパーツを交換したい」など家の中でふとした時に必要になる工具。本格的なセットを揃えるのは場所も取るし、何より値段が張りますよね。

そんなときにおすすめなのが、330円（税込）で手に入るダイソーの『モンキーレンチ（グリップ付）』。

ダイソーのモンキーレンチは狭い場所でも使いやすいショートタイプで、収納に困らないのも嬉しいポイント。

手持ちのハサミと比較してみるとこんな感じ。この小ささなら、工具箱を用意しなくてもキッチンの引き出しやペン立て、防災バッグの隙間などにスッと忍ばせておけます。

ボルトやナットのサイズに合わせてダイヤルを回すだけで、最大1.9cmまで大きく開き、家中の幅広いサイズのネジにこれひとつで対応できる万能アイテムです。

持ち手にグリップがついているので手に馴染み、滑りにくく力を入れても手が痛くなりにくいのも嬉しいポイント。

モンキーレンチは短いおかげで床に近い場所や、家具の入り組んだ隙間でも壁にぶつかることなくしっかり挟めてスムーズに動かせます。

調整もスムーズなので、家具のガタつき調整など家庭内のメンテナンスに大活躍間違いなしです。

便利な工具をまとめてチェック！ビーズクラフトにおすすめな『手芸用丸ペンチ』

商品名：手芸用丸ペンチ（ニッケルコート）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：7.5×1.2×12cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131710915

併せてチェックしたのが、ダイソーの『手芸用丸ペンチ（ニッケルコート）』。330円（税込）とリーズナブルなので、初めてビーズクラフトに挑戦したい方でも気軽に始められますね。

アクセサリー制作に使うピンなどを丸めるのにも便利。慣れるまでは大変ですが、難しい作業ではないのであっという間にきれいな丸が作れるようになります。

手に馴染むグリップと軽い開閉を叶えるスプリングのおかげで、長時間の作業もストレスフリーです。

今回は、ダイソーの300円の本格的な工具を2種類ご紹介しました。

100均の工具だからと侮れない優秀なアイテムなので、ぜひ気になった方はこの機会にチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。