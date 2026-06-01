100均で見つけた猫ちゃんが頼りになります！さっと被せるだけ！汚れを防げる便利なカバー

お家での保管や外出先での持ち運び、歯ブラシの衛生面が気になることはありませんか？今回はダイソーで見つけた、見た目の可愛さと機能性を両立した便利なキャップに加え、コンパクトに持ち運べるグッズも併せてご紹介します。どちらも110円（税込）とは思えないほど実力派なので、さっそくチェックしていきましょう！

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商品情報

商品名：シリコーン歯ブラシキャップ（MEOW、2個）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480929415

ホコリやゴミをしっかりガード！ダイソーの『シリコーン歯ブラシキャップ』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『シリコーン歯ブラシキャップ（MEOW、2個）』。

グレーとホワイトの2色が入って110円（税込）と試しやすいのも嬉しいポイント。家族やパートナー分も揃えられ、色違いで使えば自分の歯ブラシが一目で分かる点も便利です。

柔らかいシリコーン製でつくられた愛らしいねこ型のキャップ。ちょこんと座ったシルエットが可愛く、どこから見ても愛嬌たっぷり！

上から被せるだけで簡単に装着でき、ヘッド部分を全方位ガードしてくれます。

ホコリやゴミの付着をしっかり防いでくれるので、自宅での保管はもちろん、ポーチに入れて持ち運ぶ際にも頼れるアイテムです。

対応するヘッドのサイズは「幅1.2cm×長さ2.5cm×厚み1.8cm」までとなっていたので、購入前にお手持ちの歯ブラシのサイズを確認してみてくださいね。

衛生的に持ち運べる◎ダイソーの『折りたたみ歯ブラシ』

商品名：折りたたみ歯ブラシ（モノトーン）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480847924

併せてチェックしたいのが、ダイソーの『折りたたみ歯ブラシ』。

持ち手の中にブラシを折りたたんで格納できるので、キャップを失くす心配もなく、むき出しにならないので衛生的です。

接合部がカチッと固定される設計なので、ブラッシング中に不意に折れ曲がるストレスもありません◎

毛の硬さは「ふつう」とのことですが、ややコシのある硬めの質感。普段「やわらかめ」を愛用している方には少し刺激が強いかもしれませんが、しっかりとした磨き心地が好みの方にはぴったりです。

今回は、ダイソーの『シリコーン歯ブラシキャップ』と『折りたたみ歯ブラシ』をご紹介しました。

お気に入りを見つけて毎日のルーティンをより清潔に、心地よくアップデートしましょう♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。