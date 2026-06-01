意外と優秀！落としたはずの汚れを見て驚愕…使わないと不安になる100均の便利クロス

食器や調理器具のしつこい汚れは、スポンジだけで落とすのが大変…。そこでダイソーで購入した『食器用クロス』を使用してみたところ、想像以上に優秀でした！質感の異なる両面タイプで、汚れを効率よく除去。拭き取り切ったと思っていた油汚れが、このクロスで拭うとまだまだ付着していて驚愕しました…！これは凄いです！

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商品情報

商品名：食器用クロス（スクラビング＋マイクロファイバー）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：25cm×25cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480740799

食器や調理器具のしつこい汚れに！ダイソーの『食器用クロス』が便利

汚れが酷い調理器具は、スポンジで何度擦り洗いしてもイマイチさっぱりしないことが多々…。洗剤も無駄遣いしてしまう上、スポンジの劣化も速い気がします。

そんな悩みを解消してくれそうなアイテム『食器用クロス（スクラビング＋マイクロファイバー）』を、ダイソーで発見したので購入してみました。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。

食器や調理器具などの洗浄に便利なクロス。質感が異なる素材が組み合わせられた両面使える構造で、これ1枚で効率的に汚れを落とせます。

こちら側はスクラビング面で、細かく編まれたメッシュのような恰好になっています。

反対の面はマイクロファイバーになっています。こちらも細かい凹凸があるような質感で、汚れをしっかり絡め取ってくれそうです。

拭き取ったはずなのに…汚れ落ちの良さに驚き！使い分けで家事が楽に◎

パッケージには「食器を拭き取る」と書かれていたので一体どういうこと…？スポンジで洗った後スポンジで拭き上げるわけじゃないだろうし、かといってギトギト汚れをクロスそのもので拭くのはどうなの？と思ったのですが、汚れの拭き取りを試してみました。

一応、普段からキッチンペーパーで拭きとってから洗い物をしており、今回も同様にキッチンペーパーで拭き取ってからクロスを使用してみました。

すると、予想外の結果に驚き！キッチンペーパーでは拭き取り切れなかった油汚れを、しっかりと落とすことができました。

キッチンペーパーでちゃんと拭き取ったつもりでしたが、まだまだ汚れが残っていたようです。

その後、クロスを軽く洗ってからいつものように洗うと、何度も洗わずに1度で油汚れがきれいになりました！これには感動です。

また、正直スクラビング面だけだとプラスチック系の食器を洗う際に傷がつくのが心配ですが、マイクロファイバー面もあることで使い分けることができます。

スクラビング面はかなりごわごわっとした質感で、こびりつき汚れがひどいグリルプレートもスッキリ！指先で圧をかければ、細かい凹凸もしっかり洗うことができます。

スポンジよりも凹凸に沿わせやすいので、洗い残しを防げますよ。

マイクロファイバーがついている分、乾きは他の食器洗いクロスよりも時間がかかる印象です。ただ、厚みのある普通のスポンジより水切れが良く、速く乾く気がします。

使い終わったらピンチなどで留めて吊るしておけば、効率よく乾かせておすすめです。

今回は、ダイソーの『食器用クロス（スクラビング＋マイクロファイバー）』をご紹介しました。

上手に使い分けることで、家事の負担をグッと減らせる便利なアイテム。あの汚れ落ち具合を見たら、逆に使わないと不安になるくらいお気に入りです！

ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。