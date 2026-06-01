本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発登板。5回1/3、104球を投げて4安打無失点、10奪三振の好投で今季5勝目をマークした。チームは9-1と、5月を快勝で締めた。敗れたフィリーズのドン・マッティングリー監督は、山本から得点を奪えなかったものの「まずまずの対応ができたと思う」と振り返った。

山本は初回、シュワーバーとハーパーから三振を奪う上々の立ち上がり。4回に2安打を浴びて2死一、二塁とされるもストットを左飛に打ち取った。最大のピンチは5回。内野安打と二塁打で1死二、三塁とされるも、シュワーバー、ターナーを力のある速球で連続三振に仕留めた。

試合後、マッティングリー監督はドジャースの先発投手陣について「いや、もちろん素晴らしいよ。間違いなく本当に強いチームだ」と称えた。山本に対しては4安打で得点は奪えなかったが、「今日のヤマモトに対しては、うちはまずまずの対応ができたと思う。結局のところ、私にとって試合の分かれ目は、彼らが得点圏に走者を置いてツーアウトからヒットを打ったのに対して、我々はそれができなかったことだ」と振り返った。

4回、5回と得点圏に走者を進めたものの、あと一本が出ず。それでも山本に104球を投げさせた。マッティングリー監督は「ヤマモトの球数はしっかり投げさせた。あと数本ヒットが出ていれば、（ドジャースの）ブルペンを引っ張り出して勝負できたはずだった。そこを生かして試合に踏みとどまることができなかった。そしてその結果、試合の勝敗がかかった場面で本来なら使いたくない投手たちを使わざるを得なくなってしまった」と勝敗を左右した要素を挙げた。



（THE ANSWER編集部）