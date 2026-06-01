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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が「【レンジで完結、湯切り不要！】マジで雑に作った「フレッシュトマトのパスタ」がまさかの旨さだった。」と題した動画を公開しました。動画では、電子レンジ用パスタメーカーを利用し、湯切り不要で作れる手軽で本格的な一皿の作り方を紹介しています。



調理の工程は、パスタメーカーに熱湯、塩、パスタ、オリーブオイル、チューブにんにく、ドライバジルを順番に入れるところから始まります。さらに、ヘタをくり抜いて半分に切ったトマトをそのまま乗せ、フタをせずに電子レンジで8分間加熱します。



加熱後、トマトの皮をトングで剥き、果肉を潰しながらパスタ全体に絡めていくと、次第にフレッシュなソースが仕上がっていきます。全体が馴染んだところで追加で2分間加熱。仕上げに粉チーズをたっぷりとかけ、ソースに混ぜ込むと、とろみのある濃厚なパスタが完成します。



完成した料理について「雑に作ってるように見えて…」としつつも、「これが、まさかの旨さ！」「レンチンでこれが出来るってえらい時代になったもんだわ…」と、その味わいの高さを表現しています。忙しい日のランチや疲れた日の夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・1.55mmのパスタ（6～7分茹で推奨） 100g

・熱湯 230cc

・塩 ふたつまみ

・オリーブオイル 大さじ1ぐらい

・チューブにんにく（みじん切りタイプ推奨） 好きなだけ

・ドライバジル 適量

・トマト 1個

・粉チーズ 好きなだけ



［作り方］

1. トマトのヘタをくり抜き、半分に切る。

2. 電子レンジ用パスタメーカーに熱湯と塩を入れる。

3. パスタを入れ、はみ出た部分は押し込む。

4. オリーブオイル、チューブにんにく、ドライバジルを加える。

5. 半分に切ったトマトをパスタの上に乗せる。

6. フタをせずに、500Wの電子レンジで8分加熱する。

7. 加熱後、トングなどでトマトの皮を剥く。

8. トマトを潰しながらパスタと混ぜ合わせる。

9. 再度フタをせずに、500Wの電子レンジで2分加熱する。

10.仕上げに粉チーズを好きなだけかけ、ソースにチーズを混ぜ込んで完成。