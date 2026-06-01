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茂木健一郎「生涯で一番今学んでいる」自発的に学ぶ楽しさと無限の可能性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ぼくは生涯で一番今学んでいる」と題した動画を公開した。動画内で茂木氏は、学校教育における「テスト」や「カリキュラム」が本来の学びの楽しさを奪っていると指摘し、自発的な生涯学習の重要性について自身の考えを語っている。



動画の冒頭で茂木氏は、「学校時代の勉強がその後の学びの邪魔になっているという話はよく聞く」と切り出した。学校の勉強は大抵の場合、学ぶべきカリキュラムや教科書があらかじめ決まっており、内容が標準化されていると説明。さらに、一斉に授業を受け、「テストがあって点数がつく」というシステムが一般的に定着していることに触れた。その結果、学校を出た後に学びをやめてしまう理由として、「学びってそういうものだと思って、嫌だと思っているようなんだよね」と、社会人の学習離れが起きる背景を分析した。



続けて、本来の学びのあり方について言及。人生を通して続く「生涯学習」においては、自分の好きなことを学んでよく、誰からもテストされることはないと主張した。テストがなくても「自分なりに基準がある」「自分が自分で先生になれる」と語り、自発的な学びの楽しさは「無限だと思う」と力を込めた。



また、日本人が英語を苦手とする理由についても独自の視点から指摘。「英語のテストがあるからじゃないか」と推測し、「英語なんか別にテストなんかなくても、全廃した方がみんな英語やるんじゃないか」と大胆な持論を展開した。「英語をやらないと本当にダメだな」と気づけば自然と取り組むはずだとして、テストによる強制力に疑問を呈している。



動画の終盤、茂木氏は「テストとかそういうことないからこそ学ぶのが楽しい」と語り、自身も現在が「生涯で一番学んでいる」と充実感を滲ませた。最後は視聴者に向けて「大いに学びましょう」と呼びかけ、学ぶことの本来の喜びを伝えるメッセージで動画を締めくくった。