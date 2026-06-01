◇ナ・リーグ ドジャース―フィリーズ（2026年5月31日 ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手（27）は31日（日本時間1日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発する。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、「安定したパフォーマンスを計算できる。チームには大きな安心感が生まれる。今は10連戦の真っただ中で、強い相手とのシリーズに勝たなければならない状況だからね。彼は本当に信頼できる投手だ」と厚い信頼を寄せた。

投球だけでなく、人間性に関しても称賛。「人柄もそうだし、競争心もあるし、準備の仕方も素晴らしい。こんな人間やアスリートはなかなか描けないよ。本当にね。優しさと規律がありながら、同時にタフさや“キラー精神”も持っている。彼については何時間でも話せるよ」と熱っぽく語った。

こうした信頼感をいつから抱いているか問われると「去年の途中くらいだったかな。そこからは彼を守らなければいけないと感じなくなったんだ。試合が熱い展開になっても、（打線が）3巡目に入っても、序盤にピンチがあっても、その後またピンチが来ても乗り越えられると思えた。どの試合だったかは覚えていないけど」と回想した。

そんな山本の、エースとしての資質については「強いチーム相手に勝てること。プレッシャーを管理できること。失点を最小限に抑えられること。序盤に打たれても立て直して投げ続けられること。そして試合を長くつくれることだね。そういうのがエースの資質だと思う」とした。