千葉2軒のみ生産、ナイルメロン880円！ ペリエマルシェ西船橋「ペリエマルシェ メロン祭り」

記事ポイント JR西船橋駅構内の「ペリエマルシェ西船橋」で、2026年6月1日から12日まで期間限定のメロン催事が開催されます千葉県内わずか2軒の農家のみが生産する希少品種「ナイルメロン」を含む、複数品種のメロンが1玉単位で販売されます価格は1玉1,000円前後から、ギフト需要にも対応した旬のメロンが集まります JR西船橋駅構内の「ペリエマルシェ西船橋」で、2026年6月1日から12日まで期間限定のメロン催事が開催されます千葉県内わずか2軒の農家のみが生産する希少品種「ナイルメロン」を含む、複数品種のメロンが1玉単位で販売されます価格は1玉1,000円前後から、ギフト需要にも対応した旬のメロンが集まります

初夏の果物の王様・メロンが、西船橋駅の改札内に集結します。

千葉県・茨城県産を中心に、クインシー、ナイル、クラリス、プリンスなど複数品種が玉売りで並ぶ期間限定催事が、2026年6月1日から開催されます。

価格は1玉1,000円前後からと、日常使いからギフトまで幅広い用途に対応しています。

ペリエマルシェ西船橋「ペリエマルシェ メロン祭り」





開催期間：2026年6月1日（月）〜6月12日（金）会場：ペリエ西船橋 改札内2F催事場（JR西船橋駅構内）催事場営業時間：全日10:00〜21:00施設電話番号：047-440-8866

菜花の里が運営する「PERIE MARCHE西船橋（ペリマルシェ西船橋）」の催事場で、旬のメロンをテーマにした期間限定イベント「ペリエマルシェ メロン祭り」が開催されます。

千葉県産・茨城県産を中心に、クインシー、ナイル、クラリス、プリンスといった複数品種が玉売りで並びます。

品種によって甘みの濃度・香り・果肉の色と食感がそれぞれ異なり、食べ比べを楽しめる構成になっています。

価格帯は1玉1,000円前後からで、日常の食卓用途だけでなく、季節の贈り物や手土産としても活用できます。

JR西船橋駅の改札内という立地のため、通勤・通学の帰り道にそのまま立ち寄れる利便性も特徴のひとつです。

希少品種ナイルメロン





ネット包装されたナイルメロンが山積みで並び、黄色の手書きPOPには「幻の品種」と赤字で記されています。

価格札には1玉880円の表示があり、ペリエマルシェのロゴが入った価格カードが添えられています。

千葉県産ナイルメロンは、千葉県内のわずか2軒の農家のみが生産する希少品種です。

ぎっしりと詰まった果肉と芳醇な甘さ、なめらかな舌触りが特長で、地元でも入手できる機会は限られます。

栽培の難しさから種の生産はすでに中止されており、流通量は今後さらに少なくなる見通しです。

1玉880円で販売され、初夏ならではの味わいが楽しめます。

クインシーメロン





茨城県「ほこまる」印の箱が2段重ねで積まれ、2本入り2,960円の価格POPが目を引く販売コーナーです。

赤肉のネット系品種らしい存在感のある売り場が広がり、来店客が行き交う様子も見えます。

クインシーメロンは赤肉メロン特有のしっかりとした甘みと、やわらかくジューシーな果肉が特長の品種です。

青肉メロンとは異なるコクのある味わいを持ち、見た目の華やかさから贈り物にも向いています。

2本入りで2,960円（税込）での販売となっており、幅広い世代に親しまれている定番品種のひとつです。

ペリエマルシェ西船橋とは

千葉県産の新鮮な野菜や果物、落花生などの地元特産品、全国各地の食品を取り扱う「PERIE MARCHE西船橋」は、ペリエ西船橋の改札内2階に常設されています。

営業時間は月〜土が8:00〜22:00、日・祝が8:00〜21:00です（催事場は全日10:00〜21:00）。

成田で人気の「黒平まんじゅう」の常設店舗も併設されており、千葉の食の魅力を発信する複合的な売り場となっています。

なお、販売商品や内容は変更となる場合があります。

最新情報は公式インスタグラム（@nishifunabashi_periemarche）に掲載されます。

種の生産がすでに中止されている千葉県産ナイルメロンは1玉880円、茨城県産クインシーメロンは2本入り2,960円と、ほかにもクラリスやプリンスなど複数品種が1,000円前後から揃います。

6月12日（金）までの12日間限定の開催で、駅の改札内という立地からアクセスのよい会場での開催となっています。

ペリエマルシェ西船橋「ペリエマルシェ メロン祭り」の紹介でした。

よくある質問

Q. ナイルメロンが「幻の品種」といわれる理由は何ですか？

A. 千葉県内のわずか2軒の農家のみが生産しており、地元でも入手機会が限られる希少品種です。

栽培の難しさから種の生産がすでに中止されており、今後さらに流通量が少なくなる見通しです。

Q. 催事場の営業時間は店舗全体の時間と異なりますか？

A. 催事場の営業時間は全日10:00〜21:00です。

ペリエマルシェ西船橋の通常営業時間（月〜土8:00〜22:00、日・祝8:00〜21:00）とは異なります。

Q. メロン祭りで販売されるメロンはギフト用にも使えますか？

A. 1玉1,000円前後からの玉売りで、季節の贈り物や手土産としての購入にも対応した価格帯・品揃えとなっています。

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