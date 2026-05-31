「記憶にございます」パパ活不倫で議員辞職したあの元自民党議員が配達員になっていた

2023年12月、所属していた旧安倍派の裏金問題について“キックバックの内幕”を暴露し、一躍「時の人」となった元自民党衆議院議員の宮沢博行氏。しかしそのわずか4ヵ月後、今度は自身の「パパ活不倫」が発覚。事実関係を問われた際、かつての政治家たちの定番フレーズを逆手に取った「記憶にございます」という強烈な一言を残し、議員辞職という形で政界を去った。そんな宮沢氏が今、意外な仕事に就いていた。

脳腫瘍手術後に夫婦関係が決定的に壊れた

待ち合わせ場所に現れたのは上下黒色の作業着姿。かつて永田町でスーツ姿が当たり前だった彼が開口一番こう漏らした。

「今日は駐禁のキップを切られちゃいました」

本誌記者が理由を尋ねると、苦笑まじりにこう打ち明けた。

「実は2月に地元静岡県磐田市から東京都内に引っ越して、今はフリーランスで軽貨物の仕事を始めたんです。毎週月曜日から金曜日の週5日、朝6時〜夜7時まで働いてヘトヘトなのに、駐禁を切られるなんてほんとツイてないですわ」

最近まではネット番組にも出演していた元国会議員が、なぜ配送業に転身したのか。その背景には家庭崩壊と、政治的挫折があった。

「お恥ずかしい話、妻とは今離婚協議中で別居しているんです。子3人も妻のほうにいます」

そう切り出した宮沢氏は、自らの不祥事によって家族を傷つけたことへの謝罪を口にしながらも、昨年の脳腫瘍手術後に夫婦関係が決定的に壊れたことを明かした。

「昨年1月に私が脳腫瘍の手術をしてから退院した後に、心理的なすれ違いが表面化してしまい、修復不可能なところまでいってしまった。そのため離婚を決断したんです。貯金も、住んでいた家も全部妻に渡したので、一から生活を立て直さないといけなくなりまして」

東大法学部卒で行政書士資格も持つ宮沢氏には、コンサルや士業など他の職もあったはずだ。しかし、現実はそう甘くなかった。

「もちろんそれも考えました。行政書士の資格も持っていますし、地元支援企業のコンサルの話も1つ、2つありました。でも東京に比べると地元の経済規模は小さいんですね。現職時代もさほどおカネは集まらなかったし、後ろ盾になってくれる経済界のドンもいなかった。それだけで食べていくのは難しかったんです」

複数の政党を回ったが、どこにも受け入れられず

ABEMAニュースへの出演もあったが、安定収入にはつながらず、最終的に“生活のため”に都内で軽貨物の仕事を始めたという。

さらに宮沢氏を追い詰めたのが、名誉挽回を期して挑んだ2024年の衆院選での落選だった。その後も国政復帰への道を模索し、複数の保守系政党に接触したが、どこにも受け入れられることなく入党には至らなかった。

「私は必要とされていないんだなと思って、今はいったん政治の世界から身を引こうと思ったんです。いつかチャンスはあるだろうから、食べていく準備だけはしようと。もし本当に世の中に必要とされていないのなら、もう姿を消してもいいとまで考えました」

自身の離婚問題も重なり、人間不信から絶望感に打ちひしがれ、まさに人生のどん底を味わったという宮沢氏。しかし、そんな暗闇の中に一筋の光が差し込んできた。

「昨年の参議院選後に、『みんなでつくる党』の大津綾香党首に出会って、もう一度国政政党を再建しようと手助けをしたのですが、同党の破産が決まってそれも無くなりました。その時に、大津さん側から離れた2人の男性支援者と交流を持ち続けていたんです。そのうちの1人がぜひ東京に来てほしいとおっしゃってくださり、すでに妻と離婚することも決断していたので、地元から東京に引っ越したんです。その数日後、困っている女性経営者がいるので話を聞いてもらいたいと言われ、都内で会いました」

実は、その女性経営者との出会いこそが、冷めかけていた宮沢氏の心を再び突き動かす契機となった。

「話を聞くと、中国人に印鑑を偽造されて会社や土地を勝手に売買され、多額の被害に遭った方でした」

眠っていた政治への情熱が、再び激しく燃え始めた

その女性は、相手が国外へ逃亡したために訴状すら届かず、裁判すら始められないという理不尽な状況に置かれていた。日本の司法制度が抱える非情な“盲点”。それを目の当たりにした瞬間、宮沢氏の中で眠っていた政治への情熱が、再び激しく燃え始めた。

「日本の司法制度では、相手が日本人なら訴状を受け取らなくても『公示送達』によって裁判を始められます。しかし、相手が外国人になると、訴状が届かない限り法廷を開くことすらできません。戦いたくても戦えない、あまりにも不条理な仕組みなんです。

その間にも相手は不動産を競売にかけていく。それを防ぐための仮処分にも高額な供託金が必要で、ただ時間だけが過ぎていく……。仮に裁判までこぎ着けたとしても、その時にはすでに競売で資産は売却された後。今の司法は、日本人にとって圧倒的に不都合な仕組みになっているんです。

彼女の話を聞くうちに、私の中で『助けてあげたい』という強い気持ちが湧き上がってきました。それまでの私は、どこの政党からも拒絶され、『自分はもう世の中から必要とされていないんだ』と惨めさに打ちひしがれていました。でも、被害に遭われた方の切実な叫びを聞いたとき、『まだ自分を必要としてくれる人がいる』と気づかされた。だったら、これからの人生をこの問題に捧げたい、そう強く覚悟を決めたんです」

この出来事をきっかけに、宮沢氏は外国人による不動産詐欺や、それを許す司法制度・出入国管理制度の歪みを世に問うべく、新たな政治団体の立ち上げを決意。6月1日、新党「創生党」の設立届を総務省へ提出し、同日に記者会見を開いて自らの覚悟を表明するという。

「すでに来月行われる立川市議選や、来春の統一地方選に向けて5〜6名の候補者が集まっています。保守結集を成し遂げるために、まず自分が保守政党というひとつの軸を作り、そこに志を同じくする小さな保守政党が集まって『保守連合』という大きなオリーブの木を育てていく。

そしていつかは、私自身も再び国政へチャレンジしたい。その道のりがどれほど険しく、厳しいものであろうとも、『やる気と誇り、そして希望の持てる日本』を創り上げたい。今、その一心で突き進んでいます」

自らの不祥事によって表舞台から姿を消した男は、今、配送車のハンドルを握り、汗を流す日々を送っている。しかし、その胸の奥で燻る政治への炎は、決して絶やしてはいなかった。

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