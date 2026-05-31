¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×6/21¤ÇÊüÁ÷1000²ó¡ª¾ëÅçÌÐ ²£»³Íµ ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº Æ£¸¶¾æ°ìÏº ¾¾ÅçÁï üâÃÏÍ¥¸ã¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡ÈDASH¥¤¥º¥à¡É¸ì¤ë
1995Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢¡È¿Í¤È¼«Á³¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼êºî¤ê¤Î´¶Æ°¤ÈÌ´¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¡£Íè·î6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÊüÁ÷Âè1000²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¾ëÅçÌÐ¡¢²£»³Íµ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢¾¾ÅçÁï¡¢郄ÃÏÍ¥¸ã¤¬Âç½¸·ë¡£6¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Îµ®½Å¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤äÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈDASH¥¤¥º¥à¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¡¢郄ÃÏ¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Îº×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿Â¨¶½ÎÁÍý¤ò100¿Í°Ê¾å¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ²áÁÂ²½¤ÎÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö100¿Í¿©Æ²¡×¡£¡ÖÄ®¤Î¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¡Èº£¡¢DASH¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´ë²è¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¾¾Åç¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¥Ð¡¼¥¬¡¼ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ÖDASH¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤È¸ì¤ë¡£Æù¤Î¥¹¥¸°ú¤¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Öµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¿©ºà¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤Ê°¦¾ð¤Î·Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆÄ©Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
Æ£¸¶¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç¡È±¦ÀÞ¤À¤±¡É¤ÇÌÜÅªÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹´ë²è¤Ç¡¢¾ëÅç¤È½é¤á¤Æ¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤â¤·º¸ÀÞ¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÃå¤¯¤Î¤Ë¡¢±¦ÀÞ¤À¤±¤Ç¹Ô¤¯¤«¤é°ìÀ¸Ãå¤«¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖµþÅÔ¤Ç°ìÈÖ±¦ÀÞ¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢²¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¿¹ËÜ¤Ï¡¢¾ëÅç¤¬ÆÈ¼«¤ËÄ´¹ç¤·¤Æºî¤ë¡È·ã½Â¡É¤Î¤ªÃã¡ÖÌÐÃã¡Ê¤·¤²¤ë¤Á¤ã¡Ë¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤À¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¡¢¥»¥ó¥Ö¥ê¤òÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤¿¤È¤¤â¡È°Õ³°¤È¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡É¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦È³¥²¡¼¥à¤ò¿©¤é¤ï¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈDASH¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
²£»³¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î´ë²è¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Á³½ò·¡¤ê¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö6»þ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç·¡¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ï2¡¢3Ê¬¡£¤³¤ì¤¾DASH¤ä¤Ê¡Á¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖDASH¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À¸¤¤Æ¤ë¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖDASH¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Ë¿Í´Ö¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃ£À®´¶¤³¤½ÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¾ëÅç¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÆ¤«¤Ê¡×¤È¡¢¡ÈDASHÂ¼¡É¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÊÆºî¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö26²óÌÜ¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤³¤ÎÆü¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢¡ÖËè²óËè²ó¡¢¾ï¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤Þ¤¿ºÇ¹â¤¬½Ð¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡ÈDASH¤é¤·¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¡£²£»³¤¬¡ÖDASH¤Ã¤Æ¡¢¥í¥±¤·¤Æ¤Æ¤âÃ¯¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤ó»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾ëÅç¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¯ºî¶È¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡È¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¾ëÅçÌÐ¡É¤Ø¤ÎÂº·É¤ÎÀ¼¤â¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Æ£¸¶¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥í¥±¤Ç¾ëÅç¤«¤é¡È¿©ºà¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¸«¤»¤ë¥¤¥ó¥µ¡¼¥È»£±Æ¡É¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¾ëÅç¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ï¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤«±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¡ÈDASHÎ®¡É¤Î¸½¾ì¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤¬¤³¤ì¤«¤éÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿¹ËÜ¤Ï¡ÖÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ä¹Ç¯ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ì¤ò»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£¾¾Åç¤â¡Ö²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤â·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¡ÈDASH¥¤¥º¥à¡É¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
Æ£¸¶¤Ï¡ÖÊüÁ÷»þ´Ö¤¬ÆüÍË¤ÎÌë7»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¾ëÅç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤âÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
Íè·î6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ¡¢¤Ä¤¤¤ËÊüÁ÷Âè1000²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¡£¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯µ»½Ñ¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¿´¡½¡½¡£¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£