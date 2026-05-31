「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

これがＭＶＰ男の実力だ。幕張の風も、ベテラン右腕の技も、一振りで打ち砕く。阪神・佐藤輝明内野手が格の違いを見せつけた。「１打席目からいい準備をして打席に入ることができました」。初回に先制の１４号ソロ。両軍５発の花火大会で豪快な幕開け弾を放った。

今季初先発の唐川にあっさりと２死にされた。ここで１打席目が巡ってくる。２球で追い込まれながら、タイミングを合わせて内角の速球にジャストミート。「いい感触ではありました」。打球速度１８０・９キロ、飛距離１２５・６メートルの特大弾は右翼の中段席に突き刺さった。

交流戦は開幕カードの日本ハム戦（甲子園）から２カード連続の一発。データも少なく、初見の相手も多い。そんな状況でも、いとも簡単にアーチを描いている。これで今季最長を更新する、１２試合連続安打。自己最長の１４試合連続も見えてきた。

マリンの強風とも戦った。ビジョンの風速表示は常に７〜９メートルとなっていた。困難だったのは右翼の守備。「守備ですね、難しいのは。めちゃくちゃ伸びますね」。３度の飛球をグラブに収めたが、懸命に追いかけた。「普通のフライが伸びてくる。最初の方はちょっと難しかったです」。打つだけでなく、守りでも貢献した。

５月も残り１試合。この日まで月間成績は８７打数３２安打で打率・３６８、７本塁打、１４打点としている。３、４月度の月間ＭＶＰに輝いたが、球団野手で２カ月連続のＭＶＰはいない。「またしっかり明日、一日頑張りたいと思います」。数々の歴史を塗り替えてきた男が、５月の最後に千葉でさらなる衝撃を与える。