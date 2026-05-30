嵐の相葉雅紀（43）がパーソナリティーを務める文化放送「嵐・相葉雅紀のレコメン アラシリミックス」（金曜深夜0時）が29日深夜放送され、グループの活動終了に伴い、次回からタイトル変更となることがあらためて告知された。

番組冒頭で共演の作家が「このタイトルでは最終回ということになるんですけど」と言及。続けてリスナーから贈られた今後の新企画やジングル案などが紹介された。相葉が照れ笑いしながら「相葉雅紀のレコメン！リミックス」と、新タイトルでジングルに挑戦した様子も放送されると、タイトルコールで「嵐の相葉雅紀です」とあいさつした。

前半では、グループの最新楽曲「Five」をオンエア。後半には、ツアーに参加したリスナーから「これからも嵐や相葉君と一緒に生きていくので、どうか活動終了しても嵐のことを禁句みたいにせずに、楽しく話してくださいね。嵐の曲は細胞レベルで私たちの一文になっています。嵐とファンのみんな大好きだよ」とメッセージを送られ、相葉は「うれしいですね」と感謝。リクエストされた嵐の「The Music Never Ends」をオンエアした。

番組公式Xでも「『嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス』放送お聴きいただき、ありがとうございました」と感謝。「そして、6月からは『相葉雅紀のレコメン！リミックス』の放送がスタートします」と記された。

番組では5月8日深夜の放送で、タイトル変更を告知していた。