旅系YouTuber2名が山岳ルートの55周年に登！ 立山黒部アルペンルート「西園寺・ZAKIコラボイベント」

記事ポイント 旅系YouTuber「西園寺」「ZAKI」が立山黒部アルペンルート全線開業55周年記念コラボイベントに登場します2026年6月1日より扇沢駅・室堂駅で期間限定オリジナル駅アナウンスを放送します缶バッジ付きキーホルダーが各300個限定で扇沢駅・室堂駅の売店にて販売されます 旅系YouTuber「西園寺」「ZAKI」が立山黒部アルペンルート全線開業55周年記念コラボイベントに登場します2026年6月1日より扇沢駅・室堂駅で期間限定オリジナル駅アナウンスを放送します缶バッジ付きキーホルダーが各300個限定で扇沢駅・室堂駅の売店にて販売されます

日本屈指の山岳観光ルートと人気YouTuberのコラボが実現します。

大町市プロモーション委員会が主催する、旅系YouTuber「西園寺」「ZAKI」と立山黒部アルペンルートのスペシャルコラボイベントが2026年6月1日（月）よりスタートします。

全線開業55周年という節目を飾る特別な企画です。

立山黒部アルペンルート「西園寺・ZAKIコラボイベント」





主催：大町市プロモーション委員会開催期間：2026年6月1日（月）〜7月25日（土）※コラボグッズは6月15日〜なくなり次第終了実施場所：扇沢駅・室堂駅グッズ価格：550円（税込）

富山県の立山駅から長野県の扇沢駅を結ぶ立山黒部アルペンルートは、2026年に全線開業55周年を迎えます。

この節目を記念し、大町市プロモーション委員会が旅系YouTuberの「西園寺」氏および「ZAKI」氏とのコラボイベントを企画します。

期間中は長野県側の玄関口である扇沢駅と、標高2,450mに位置する室堂駅の2か所でさまざまなコンテンツが展開されます。

コラボイベントの柱は、両名がプロデュースした期間限定のオリジナル駅アナウンスと、現地限定の数量限定グッズの2本立てです。

鉄道ファンや旅行好き、YouTuberファンの幅広い層が対象となっています。

西園寺・ZAKIによる期間限定駅アナウンス

扇沢駅の待合室モニターでは映像つきのアナウンスが約15分ごとに流れ、室堂駅の構内では音声アナウンスが約1時間ごとに放送されます。

実施期間は2026年6月1日（月）から7月25日（土）までです。

旅の始まりとなる扇沢駅と、雄大な北アルプスの景色が広がる室堂駅という、ルート上の異なる2地点でそれぞれ異なる体験が用意されています。

「西園寺」は鉄道・交通・旅をテーマにした企画力の高い動画で知られるクリエイターで、「ZAKI」は明るく親しみやすいキャラクターとテンポのよいやり取りで支持を集めています。

二人のファンはもちろん、立山黒部アルペンルートを初めて訪れる人にも印象深い演出となっています。

コラボデザインキーホルダーの販売





扇沢駅売店で販売されるキーホルダーは、黒部ダムを背景に西園寺とZAKIのイラストキャラクターが描かれた丸型缶バッジとシルバーリングのセットです。

各300個限定での販売となります。





室堂駅売店のデザインは、立山黒部アルペンルートの山岳を背景に両名のイラストキャラクターをあしらった仕様で、扇沢駅版とは異なる図柄になっています。

販売開始は2026年6月15日で、価格は550円（税込）です。

なくなり次第終了となるため、各駅で300個という数量の枠に注意が必要です。

ロープウェイ・ケーブルカー・高原バスなど複数の乗り物を乗り継ぐ立山黒部アルペンルートならではの旅の記念品として、駅ごとに異なる2種類のデザインが用意されています。

春の雪の大谷、夏の黒部ダム観光放水など見どころが多い季節に合わせた開催で、訪問の記念として手に入れられる機会です。

全線開業55周年という特別な年に、人気YouTuber「西園寺」「ZAKI」の声と姿が扇沢駅・室堂駅に登場するこのコラボイベントは、2026年7月25日（土）まで実施されます。

現地限定の缶バッジ付きキーホルダーは各300個という少数での販売のため、旅の計画とあわせて早めの訪問が求められます。

立山黒部アルペンルート「西園寺・ZAKIコラボイベント」の紹介でした。

よくある質問

Q. 駅アナウンスはどの駅で聞けますか？

A. 扇沢駅の待合室モニターで約15分ごとに映像つきで流れ、室堂駅の構内では約1時間ごとに音声アナウンスが放送されます。

実施期間は2026年6月1日（月）から7月25日（土）までです。

Q. コラボグッズは2駅とも同じデザインですか？

A. 扇沢駅と室堂駅でそれぞれ異なるデザインの缶バッジ付きキーホルダーが販売されます。

扇沢駅版は黒部ダム背景、室堂駅版は山岳背景と図柄が異なり、いずれも各300個限定です。

Q. グッズの販売開始日はアナウンス開始と同じですか？

A. 駅アナウンスは2026年6月1日（月）から始まりますが、コラボデザインキーホルダーの販売開始は2026年6月15日です。

販売場所は扇沢駅売店と室堂駅売店で、なくなり次第終了となります。

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