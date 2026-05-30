＜性教育しなきゃ！＞ネットで覚えるはNG？被害者にも加害者にもならないために…！【第1話まんが】
私はサユミです。夫のユウトとのあいだには、年中の息子（カイ）がひとり。カイはまだまだ無邪気で可愛らしい子どもですが、私としては気になることがひとつあります。それは「性教育をいつからはじめるか」ということ。カイが幼稚園で女の子に抱きついたりしているのを見ると、「きちんと教えたほうがいいのでは」と思ってしまうのです。大人になったときに意図せず性トラブルの加害者になってほしくはありませんし、やはり一度、夫婦で話し合ってみるべきでしょうか。
その夜、夫に性教育について相談することにしました。
最近、カイが幼稚園の女の子に「大好き」と言って抱きつくことがあり、本人は無邪気でも、このままでは相手の体に許可なく触れてしまう癖がつくのではないかと心配していたからです。
夫は「まだ年中なのに早すぎる」と、今の段階では考えているようです。
さらに、夫は自分は親から何も言われなかったし、男の子は中学生や高校生になれば自然と本やネット、友だちとの会話で知識を得るものだと言います。
しかし私は、その「勝手に覚える」という過程で、間違った情報や女性を軽く扱うような考え方を先に覚えてしまうことが怖いと思っていました。
カイが加害者にも被害者にもならないよう、幼少期からの性教育を夫に相談してみました。しかし夫は、「早すぎる」「ネットで勝手に覚えるもの」とスマホ片手に気のない返事。今の時点では重く受け止めていない様子でした。
無邪気な息子が誰かを傷つける可能性も将来あるかもしれないと考えると、親として真剣に考える内容だと思います。そこで私は経験豊富なママ友に相談し、せめて私だけでもカイに知識を伝えようと決意しました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
その夜、夫に性教育について相談することにしました。
最近、カイが幼稚園の女の子に「大好き」と言って抱きつくことがあり、本人は無邪気でも、このままでは相手の体に許可なく触れてしまう癖がつくのではないかと心配していたからです。
夫は「まだ年中なのに早すぎる」と、今の段階では考えているようです。
さらに、夫は自分は親から何も言われなかったし、男の子は中学生や高校生になれば自然と本やネット、友だちとの会話で知識を得るものだと言います。
しかし私は、その「勝手に覚える」という過程で、間違った情報や女性を軽く扱うような考え方を先に覚えてしまうことが怖いと思っていました。
カイが加害者にも被害者にもならないよう、幼少期からの性教育を夫に相談してみました。しかし夫は、「早すぎる」「ネットで勝手に覚えるもの」とスマホ片手に気のない返事。今の時点では重く受け止めていない様子でした。
無邪気な息子が誰かを傷つける可能性も将来あるかもしれないと考えると、親として真剣に考える内容だと思います。そこで私は経験豊富なママ友に相談し、せめて私だけでもカイに知識を伝えようと決意しました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか