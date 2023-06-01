◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組ドイツ７―１キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）初出場のキュラソー（ＦＩＦＡランク８２位）が４度のＷ杯優勝を誇るドイツ（同１０位）と対戦。１―７で敗れ、記念すべきＷ杯初戦は黒星スタートとなった。前半６分にドイツＭＦのヌメチャ（ドルトムント）に先制点を奪われたが、同２１分、こぼれ球にダイレクトで反応したコメネンシア（チューリヒ）がミドルシュートをゴールネ