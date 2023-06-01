日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。試合前、会場となるダラス・スタジアム周辺には、両軍のファンが続々と詰め掛けている。「大盛り上がり」という感じはでないが、各々が記念撮影などをして楽しみ、両国のファンが交流する様子も見られた。 オランダのファンに日本の印象を訊くと、「素晴らしいチーム」「日本が２−１で勝つかもしれない」「いい選手が揃