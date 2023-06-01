サッカー北中米W杯日本サッカーを襲った衝撃の場面が動画で公開され、ファンからコメントが殺到している。日本サッカー協会が14日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開。日本時間15日にオランダとの初戦を迎える北中米ワールドカップ（W杯）代表で主将を務めていた遠藤航リバプール）がチームを離脱し、その直後に行われたミーティングの模様が収められており「見せてくれると思わなかった」「挨拶の