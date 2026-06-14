サッカー日本代表の森保一監督（57）が、14日放送の日本テレビ系「シューイチ（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演し、試合中に取る“森保メモ”の内容について語った。W杯北中米大会に出場しているチームは日本時間15日、1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。インタビュアーのタレント中山秀征から心境を問われると、「楽しみです。気持ちとしては凄く落ち着いている感じがします」と返答。「これまでやってきたことを全部