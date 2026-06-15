北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。12日（日本時間13日）、1次リーグB組で地元・米国がパラグアイに4-1で快勝。試合の客席には大物ハリウッド女優が現れ、話題沸騰した。観戦に訪れたのは、ブロンドの髪が目を引く米国出身のアニャ・テイラー＝ジョイだった。映画『ウィッチ』などに出演した30歳は、夫でミュージシャンのマルコム・マクレーと客席で談笑。自身が幼少期を過ごした