BS10のクイズ番組『BS10パネルクイズ アタック25』が、7月3日から毎週金曜21時に放送枠を移動することが14日、発表された。1975年の放送開始から51年の歴史で、レギュラー放送時間がゴールデン帯となるのは初めてとなる。司会の谷原章介『パネルクイズ アタック25』は、1975年4月6日に朝日放送(現・ABCテレビ)で放送を開始したクイズ番組。赤・緑・白・青の4人の出場者が、25枚のパネルをかけて早押しクイズで競い合う形式で、長年