１３日、重慶国際モーターショーの長安フォード展示ブースを見学する来場者。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶6月14日】中国重慶市の重慶国際博覧センターで13日、第28回重慶国際モーターショーが開幕した。100を超える自動車ブランドの千車種余りが出展され、乗用車や新エネルギー車、キャンピングカー、カスタムカーなどが並んでいる。会期は21日まで。１３日、重慶国際モーターショーで、南京天路飛行汽車科技が開発し