総支配人・F＆B・外資オペレーター！ オータパブリケイションズ「HOTERES EXPO東京 2026」

記事ポイント ホテル業界専門のシンポジウム展示会が2026年6月15日に品川プリンスホテルで開催されます総支配人・F&B・外販ECなど6セッション構成で、参加費は無料ですインバウンド需要の質的転換期に「選ばれる理由」の再定義をテーマに掲げています ホテル業界専門のシンポジウム展示会が2026年6月15日に品川プリンスホテルで開催されます総支配人・F&B・外販ECなど6セッション構成で、参加費は無料ですインバウンド需要の質的転換期に「選ばれる理由」の再定義をテーマに掲げています

ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が、2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます。

主催はホテル専門誌HOTERESを発行するオータパブリケイションズで、参加費は無料です。

オータパブリケイションズ「HOTERES EXPO東京 2026」





イベント名：HOTERES EXPO東京 2026開催日時：2026年6月15日（月）10:00〜18:00（9:45入場開始、途中入退場可）開催場所：品川プリンスホテル プリンスホール（東京都港区高輪4丁目10-30）主催：HOTERES（株式会社オータパブリケイションズ）参加費：無料形式：セミナーシンポジウム＋展示会形式（各セッションは個別登録制）対象：ホテル事業者、経営会社、運営会社、投資会社、ホテルPMCM、AM、デザイン設計施工会社、地方自治体、金融関連会社、シンクタンク、コンサルティング、教育関連ほか

今回のテーマは「選ばれる理由を再定義する--高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」です。

インバウンド需要が量的回復を超え、ホテル経営において「選ばれる理由」づくりが本格的に問われるフェーズに入った2026年を背景に企画されています。

ホテル事業者の経営・運営・現場課題に直結する商材・サービス・ソリューションが一堂に集まり、展示とセミナーを通じてホテル業界の最新動向と実践的な知見が提供されます。

出展企業と来場者によるビジネスマッチングの場としても機能します。

セッション構成





複数の出展ブースが並ぶ会場内では、スーツ姿の来場者がブーススタッフと対面で商談・説明を受ける光景が広がっています。

同様の展示会場が今回も設けられ、ホテル向け製品・ソリューションのブース出展が可能です。

セッションは1日6本、各60分で構成されています。

それぞれ個別登録制で参加でき、関心のあるテーマだけ選ぶことができます。

セッション1「TOP RUNNER 東京ホテル市場を支える総支配人の現場力」時間：10:00〜11:00テーマ：総支配人セッションパネリスト：品川プリンスホテル総支配人・春山新悟氏、パレスホテル東京総支配人・渡部勝氏、東京ステーションホテル総支配人・藤崎斉氏モデレーター：月刊HOTERES編集長・義田真平

インバウンド需要の回復や高価格帯ホテルの開業が続く東京市場において、需給の動きを見極めながらブランド・人材・収益のバランスをどう取るかという運営判断が焦点となります。

競争環境の捉え方、人材不足への対応、サービス品質の維持向上など、主要ホテルの総支配人3名がそれぞれの実践を語ります。

セッション2「ホテルの世界観を広げる 外販・EC事業ブランディング最前線2026」時間：11:20〜12:20テーマ：外販・EC事業セッションパネリスト：近日公開予定モデレーター：当社経営調査室室長・長谷川耕平

コロナ禍以降に各社が強化した外販・EC事業のうち、定評のあるホテルが現状と成功の秘訣を紹介します。

ブランド価値を高めながら収益化を実現する具体的な取り組みや、ファンを生み出す商品設計・販売戦略が取り上げられます。

セッション3「F&Bが変えるホテルの競争力 料飲戦略2026」時間：12:40〜13:40テーマ：F&Bセッションモデレーター：月刊HOTERES編集長・義田真平

レストランの魅力向上、宴会・婚礼との連動、地域食材の活用、外来需要の取り込みなど、料飲部門の戦略的価値が改めて注目されています。

F&Bを強化するホテル経営者3名が、投資判断の考え方と人材・運営・収益性の両立について語ります。

セッション4「ブランドは”増やす”のか、”再編する”のか。― アコーとIHGに見る日本市場の戦略分岐 ―」時間：14:00〜15:00テーマ：ホテル運営会社トップセッションパネリスト：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン開発ディレクター・辻本祐里氏、アコージャパン開発部長・永澤伸介氏モデレーター：当社執行役員エグゼクティブプロデューサー・武田雅樹

アコーによる大規模なリブランドとIHGによる着実なポートフォリオ構築という、異なるアプローチが取り上げられます。

「開発」から「再編」へとフェーズが移りつつある日本市場において、外資オペレーターの現在地と構造変化が両社の戦略比較を通じて読み解かれます。

セッション5「キーワードで紐解く宿泊主体型ホテルの未来 高効率時代の勝ち筋を探る」時間：15:20〜16:20テーマ：宿泊主体型ホテルトップセッションパネリスト：ポラリス・ホールディングス株式会社取締役COO・下嶋一義氏、Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd. Founder and CEO・松田励氏モデレーター：株式会社JTB総合研究所主席研究員・栗林照暢氏、当社執行役員HOTERESデーターセンター長・林田研二

「suitebook」導入でテクノロジーと現場運営の効率化を進めるポラリス・ホールディングスと、タイ発の宿泊ブランドKokotelの創業者・松田励氏が登壇します。

アジア市場の動向やITを駆使した超効率化運営の実態が紹介されます。

セッション6「ホテレスが注目する最先端の業界トレンドは如何に、HOTERESトレンド2026」時間：16:40〜17:40テーマ：HOTERESトレンドセッションパネリスト・モデレーター：HOTERES編集部員

HOTERES編集部が独自に収集・分析した情報をもとに、2026年の注目キーワードが一挙に公開されます。

中国人インバウンドの訪日自粛が続く中でも過去最高水準に迫る勢いで推移する現況と、2030年インバウンド6000万人時代を見据えた業界の方向性が解説されます。

展示会・協賛スポンサー

参加申し込みは個別登録制で、各セッションごとに登録が必要です。

登録方法の詳細は主催者から案内されます。

なお、営業目的での参加は不可とされており、イベントのタイトル・内容・登壇者は変更が生じる可能性があります。

インバウンドの質的転換期を迎えたホテル業界において、総支配人・F&B・外販EC・外資オペレーター戦略・宿泊主体型ホテル・業界トレンドという6テーマのセッションが1日で網羅されます。

参加費無料で、ホテル事業に関わる幅広い職種・立場を対象としたイベントです。

オータパブリケイションズ「HOTERES EXPO東京 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加するには事前に全セッションをまとめて申し込む必要がありますか？

A. 各セッションは個別登録制で、聴講したいセッションごとに申し込みが必要です。

1日を通して全セッションに参加することも、特定のセッションだけ選ぶことも可能で、途中入退場にも対応しています。

Q. 登壇者やセッション内容は今後変更される可能性はありますか？

A. イベントのタイトル・内容・登壇者は変更が生じる可能性があります。

最新情報はホテレスオンラインに随時更新されます。

セッション2のパネリストは近日公開予定とされています。

Q. ブース出展に関する問い合わせ先はどこですか？

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