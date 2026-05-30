元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、29日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY7 supported by 犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。今後のビジョンについて話した。

今回は「30代のビジョン」というテーマでトーク。フリーアナウンサーに転身した岩田は「大きく変わった感じはあまりなくて、行く先々に知っている方がいるのでまだそんなに変化は感じていないんですけど、自分のことを知らないなと思っていたので、ノートに自分のことを書き出して。自分のことをしゃべるってドキドキしちゃって」とコメント。

パーソナリティーでタレントの大沢あかねから「今後チャレンジしてみたいことは」について質問されると、「やっぱりアナウンサーでいたいなっていうのはあって。情報番組で今までやっていたようにやって、あとプラスバラエティーやって。アナウンサーって仕事を広げるみたいなイメージ。日本テレビだけだったのでそれがやりたくてフリーアナウンサーになったので」と明かした。

さらに「タレントさんは本当に凄いなと思うし、自分を見せてプライベートも発信しながら両方頑張らないといけないじゃないですか。インスタグラムとか私全然運用したことなかったから。そのためにしっかり撮るってそれも大変な労力じゃないですか」とした上で、「私カメラ買ったんですよ。で、毎回しっかり写真に収めるって努力だと思っていて、その努力ができなくて、私のカメラにはガジュマルの写真しかない」と自虐を交えて話した。