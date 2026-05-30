「かっけぇ」窪塚洋介、自宅？ での親子ショット公開！ 「お御足のお長い事！さすがお父様似ですね」
俳優の窪塚洋介さんは5月29日、自身のInstagramを更新。息子と並んだ親子ショットを公開しました。
【写真】窪塚洋介の親子ショット
ファンからは、「なんて素敵な親子」「かっけぇ」「お御足のお長い事！さすがお父様似ですね」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】窪塚洋介の親子ショット
「なんて素敵な親子」洋介さんは「GUの父の日向けギフト（GU for Father's Day）」とつづり、1枚の写真を投稿。息子で俳優の窪塚愛流さんとの親子ショットです。自宅のような場所のソファでくつろぐ姿で、洋介さんは半袖のニットポロシャツを、愛流さんは半袖シャツにハーフパンツを着用しています。また愛流さんはギターを手に持ち、父子で音楽を楽しむような心温まる1枚です。
母の日にも家族ショットを披露4月24日には「GUの母の日向けギフト（GU for Mother's Day）」と、愛流さんと妻でダンサーのPINKYさんとの家族ショットを公開していた窪塚さん。コメントでは、「めちゃくちゃ素敵」「ご家族で自然体でした」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)