Galileo Galilei、2026年秋の全国ツアー＜“Rise of The Man” Tour 2026＞開催
Galileo Galileiが、2026年11月より＜Galileo Galilei “Rise of The Man” Tour 2026＞を開催することを発表した。
11月3日の北海道・札幌PENNY LANE24公演を皮切りに、仙台、大阪、名古屋、福岡、広島、東京の7カ所を巡る全国ツアーとなる。ツアーファイナルは11月22日の東京・Zepp Haneda公演となる。チケットは、本日正午よりFC先行予約受付がスタートしている。一般チケット発売情報は後日発表となるので、Galileo GalileiオフィシャルSNSをチェックしてほしい。
◾️＜Galileo Galilei Tour 2026 “Rise of The Man”＞
2026年11月03日（火・祝）札幌 PENNY LANE24（17:00/18:00）
2026年11月10日（火） 仙台 darwin（18:00/18:30）
2026年11月14日（土）大阪 なんばHacth（17:00/18:00）
2026年11月15日（日）名古屋 ReNY LIMITED（17:00/18:00）
2026年11月18日（水）福岡 DRUM Be-1（18:00/18:30）
2026年11月20日（金）広島 LIVE VANQUISH（18:00/18:30）
2026年11月22日（日）東京 Zepp Haneda（17:00/18:00）
▼チケット
前売り 6,500円（スタンディング）
2階指定席 7,000円（なんばHacth、Zepp Haneda公演のみ）
※小学生以上有料
※オールスタンディング（なんばHacth、Zepp Haneda公演のみ2階指定席あり）
▼チケット販売リンク
FC先行（抽選）受付
https://www.galileogalilei.jp/feature/RoTM2026
受付期間：2026年5月30日（土）正午12:00〜6月10日（水）23:59
◾️ライブ出演情報
＜YATSUI FESTIVAL! 2026＞
2026年6月20日（土）・21日（日）東京都 渋谷サーキット 全10会場
※Galileo Galileiは20日（土）15:10〜O-EAST出演
＜Sign’s Fest. 2026＞
2026年6月27日（土）・28日（日）鳥取県 米子コンベンションセンターBiG SHiP
※Galileo Galileiは27日（土）出演
＜Anime Friends 2026＞
2026年7月2日（木）〜5日（日）ブラジル サンパウロ Distrito Anhembi
※Galileo Galileiは4日（土）出演
Anime Friends 2026：https://animefriends.com.br/
