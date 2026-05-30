BOYNEXTDOOR、Novelbright・竹中雄大をおもてなし「僕たちがおいしいキンパをつくります！」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初冠トークバラエティー『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第6回が、きょう30日に放送される。オリコンニュースでは、番組初となる韓国ロケの模様を届ける。
【番組カット】キンパづくりに熱中！竹中雄大をもてなすBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”に、アーティストや俳優などさまざまなゲストが訪れるトークバラエティー。ゲストとともに遊び、語り合い、番組の最後には“トモダチ”になっていくというコンセプトのもと、BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に密着する。自然な会話の中で垣間見える、メンバーたちの素顔や関係性も見どころとなっている。
第6回は韓国・ソウルでのロケを実施。ゲストには、今年2月開催の『BEAT AX VOL.9』での共演をきっかけに親交を深め、コラボセッションも披露した竹中雄大（Novelbright）が登場した。
収録では、BOYNEXTDOORのデビュー3周年を祝福するため、花束を抱えて現れた竹中をメンバーが笑顔でお出迎え。そんな竹中のために、メンバーそれぞれがオリジナルレシピでキンパ作りに挑戦した。
WOONHAKは「僕たちがおいしいキンパをつくります！」と元気よく宣言。竹中との軽快なトークを繰り広げながら調理を進め、竹中の大好物を取り入れたり、盛り付けに個性を詰め込んだりと、“らしさ”全開のキンパが完成した。果たして、竹中が“お気に入り”に選んだキンパとは。
韓国語を交えながら自然に場を回す“お兄さん”的存在の竹中と、日本語でのコミュニケーションに挑みながら全力でロケを楽しむBOYNEXTDOOR。終始和やかな空気に包まれた収録となり、撮影後には「またね！」と笑顔で手を振り合うなど、仲むつまじいやり取りを見せていた。
【番組カット】キンパづくりに熱中！竹中雄大をもてなすBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
第6回は韓国・ソウルでのロケを実施。ゲストには、今年2月開催の『BEAT AX VOL.9』での共演をきっかけに親交を深め、コラボセッションも披露した竹中雄大（Novelbright）が登場した。
収録では、BOYNEXTDOORのデビュー3周年を祝福するため、花束を抱えて現れた竹中をメンバーが笑顔でお出迎え。そんな竹中のために、メンバーそれぞれがオリジナルレシピでキンパ作りに挑戦した。
WOONHAKは「僕たちがおいしいキンパをつくります！」と元気よく宣言。竹中との軽快なトークを繰り広げながら調理を進め、竹中の大好物を取り入れたり、盛り付けに個性を詰め込んだりと、“らしさ”全開のキンパが完成した。果たして、竹中が“お気に入り”に選んだキンパとは。
韓国語を交えながら自然に場を回す“お兄さん”的存在の竹中と、日本語でのコミュニケーションに挑みながら全力でロケを楽しむBOYNEXTDOOR。終始和やかな空気に包まれた収録となり、撮影後には「またね！」と笑顔で手を振り合うなど、仲むつまじいやり取りを見せていた。