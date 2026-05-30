美容整形の費用が2600万円以上と公表しているモデルの平瀬あいり（29）が、整形前後の写真を投稿し、さまざまなコメントが寄せられている。

【映像】平瀬あいり、整形前の姿

16歳から8年間引っ越しと警備の仕事を掛け持ちし、節約生活をしながら貯めた1000万円で、目や鼻、口などを整形したという平瀬。その後も整形を重ね、費用の総額は2600万円以上だという。

平瀬あいり、整形前後の写真とともに当時の心境を告白

5月28日に更新したXでは、「12歳 小6 13歳 中1 20歳 成人式 現在 29歳、10日前に29歳なりました。19歳から整形をはじめたけど、知識がなくて失敗したこともあった。ダイエットも知識がなくて、ご飯を食べないダイエットしたり…。整形資金を貯めること、そして、今の顔で生きていきたくない、可愛くなりたい、という気持ちは毎日強くあって、一生懸命だったけど、目の前が見えていなくて、行き先が誤った方向にいっていたこともあるんだよね」と、整形前後の写真とともに当時の心境をつづった。

この投稿にファンからは、「努力がすごいです」「29歳とは思えないほど若々しく見えます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）