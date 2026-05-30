TWS・HANJIN（ハンジン）、足首の靭帯を負傷「当面の間は無理な動きを最小限に抑える」 一部イベント不参加【報告全文】

TWS・HANJIN（ハンジン）、足首の靭帯を負傷「当面の間は無理な動きを最小限に抑える」 一部イベント不参加【報告全文】