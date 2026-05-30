TWS・HANJIN（ハンジン）、足首の靭帯を負傷「当面の間は無理な動きを最小限に抑える」 一部イベント不参加【報告全文】
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のHANJIN（ハンジン）が、足首の靭帯を負傷したため、一部イベントに不参加となることが30日、発表された。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
所属事務所「PLEDIS Entertainment」は、公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、「HANJINは、最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理な動きを最小限に抑える必要があるとの診断を受けました。これに伴い、アーティストの回復状況を最優先に考慮し、今後のスケジュールを柔軟に運営していく可能性があることをお知らせいたします」と報告した。
5月31日にマレーシア・セランゴールで開催される『Asia Top Music Festival』には不参加となる。また、6月7日に韓国・ソウルで開催される『2026 Weverse Con Festival』、6月11日に横浜で開催される『Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY』、6月27日、28日の2日間にわたってソウルで開催される『2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN SEOUL』については、「アーティストの回復状況に応じて、無理のない範囲で一部パフォーマンス内容や出演形態が変更となる可能性がございます」としている。
SEVENTEENの弟分としてPLEDIS EntertainmentからデビューしたTWSは、2024年1月に韓国でデビュー。25年7月には日本デビューした。HANJINは、2006年1月5日生まれ。
【報告全文】
こんにちは。
PLEDIS Entertainmentからのお知らせです。
TWSのメンバーHANJINの健康状態およびスケジュールについてお知らせいたします。
HANJINは、最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理な動きを最小限に抑える必要があるとの診断を受けました。これに伴い、アーティストの回復状況を最優先に考慮し、今後のスケジュールを柔軟に運営していく可能性があることをお知らせいたします。
まず、HANJINは5月31日にマレーシア・セランゴールで開催される「Asia Top Music Festival」には不参加となります。当公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様に残念なお知らせをお伝えすることとなり、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
また、その後予定されている6月7日の「2026 Weverse Con Festival」、6月11日に日本・横浜で開催される「Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY」、そして6月27日および28日の2日間にわたり開催される「2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN SEOUL」につきましては、アーティストの回復状況に応じて、無理のない範囲で一部パフォーマンス内容や出演形態が変更となる可能性がございます。
当社は、アーティストの健康と安全を最優先に考え、治療と回復に向けて最善を尽くしてまいります。HANJINが健康な姿でファンの皆様にお会いできるよう、全力でサポートしてまいります。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
所属事務所「PLEDIS Entertainment」は、公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、「HANJINは、最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理な動きを最小限に抑える必要があるとの診断を受けました。これに伴い、アーティストの回復状況を最優先に考慮し、今後のスケジュールを柔軟に運営していく可能性があることをお知らせいたします」と報告した。
SEVENTEENの弟分としてPLEDIS EntertainmentからデビューしたTWSは、2024年1月に韓国でデビュー。25年7月には日本デビューした。HANJINは、2006年1月5日生まれ。
【報告全文】
こんにちは。
PLEDIS Entertainmentからのお知らせです。
TWSのメンバーHANJINの健康状態およびスケジュールについてお知らせいたします。
HANJINは、最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理な動きを最小限に抑える必要があるとの診断を受けました。これに伴い、アーティストの回復状況を最優先に考慮し、今後のスケジュールを柔軟に運営していく可能性があることをお知らせいたします。
まず、HANJINは5月31日にマレーシア・セランゴールで開催される「Asia Top Music Festival」には不参加となります。当公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様に残念なお知らせをお伝えすることとなり、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
また、その後予定されている6月7日の「2026 Weverse Con Festival」、6月11日に日本・横浜で開催される「Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY」、そして6月27日および28日の2日間にわたり開催される「2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN SEOUL」につきましては、アーティストの回復状況に応じて、無理のない範囲で一部パフォーマンス内容や出演形態が変更となる可能性がございます。
当社は、アーティストの健康と安全を最優先に考え、治療と回復に向けて最善を尽くしてまいります。HANJINが健康な姿でファンの皆様にお会いできるよう、全力でサポートしてまいります。