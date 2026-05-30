ロシアのプーチン大統領は２９日、ウクライナ侵略が終結に向かっていると先に発言したのは「戦場の状況分析」に基づくと述べ、露軍が依然優勢だとする認識を明らかにした。

戦闘が終わる具体的な時期を示すことは「軽率だ」として言及を避けた。訪問先のカザフスタンで記者団に述べた。

プーチン氏は９日、ウクライナ情勢を巡り「事態は終結に近づいている」と発言した。この日は、その根拠を問われ、「我々の部隊があらゆる方面で攻勢をかけている」と語った。

ただ、最近はウクライナ軍が一部領土を奪還するなど露軍の苦戦が伝えられる。米政策研究機関「戦争研究所」は２８日、プーチン氏が「軍が（支配地域を）誇張して示した地図に基づき、戦果を誤って認識している可能性が高い」と指摘した。

一方、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２９日のビデオ演説で、ロシアが新たな大規模攻撃を準備しているとの情報があるとして、国民に注意を呼びかけた。ロシアはウクライナ東部の占領地域にある「学生寮」が２２日にウクライナの攻撃を受けて死傷者が出たとして「報復」を宣言。２４日の大規模な攻撃に続き、キーウに「組織的な攻撃」を段階的に開始すると警告している。