＜壁殴り夫、アウトです＞「…ふざけるなッ」帰宅した夫が激昂！突然の暴力に怯える娘【第3話まんが】
私はセリナ。娘ランの10歳の誕生日は平日だったものの、たまたま学校が休み。夫イッペイには何も告げず、2人でテーマパークへ出かけました。すると昼頃にイッペイから電話が。忘れ物で帰宅したら誰もいなかったので驚いているようでした。状況を説明すると、イッペイは激怒。私はひとまず「驚かせてごめん」と謝りつつも、「夜には帰るから」と話しました。するとイッペイはさらに怒って電話を切ってしまったのです。ランは少し心配そうでしたが、私はあまり気にせずランとの時間を楽しむことにしました。
テーマパークを満喫した私たちは、夕方には帰宅。夕飯の準備をする私の周りを、ランは嬉しそうにうろうろしながら、今日の出来事を話しています。そのとき、玄関のドアが勢いよく開きました。イッペイが顔を真っ赤にして、激怒した様子で入ってきます。私はイッペイの剣幕に驚きながらも話しかけました。
イッペイは叫びながら、近くの壁を殴りました。鈍い音とともに、壁に穴が開きました。イッペイの手からは血が流れています。私は驚いて言葉を失いました。ランが私にぎゅっと抱きついてきました。私は思わずランを守るように抱きしめました。
ランと2人でテーマパークから帰宅すると、イッペイが激怒して帰ってきました。
「なぜ何も言わずに出かけたのか」と責めるイッペイ。お土産を渡したり理由を説明したりしましたが、イッペイの怒りは収まらず、なんとついに壁を殴り、穴を開けたのです。
イッペイの突然の暴力に驚いて怯える娘の姿を見て、私は「このままではいけない」と決心。
イッペイの機嫌を損ねてしまったと自責の念に駆られるランと共に、その夜私たちは、家を出てビジネスホテルに泊まることにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
テーマパークを満喫した私たちは、夕方には帰宅。夕飯の準備をする私の周りを、ランは嬉しそうにうろうろしながら、今日の出来事を話しています。そのとき、玄関のドアが勢いよく開きました。イッペイが顔を真っ赤にして、激怒した様子で入ってきます。私はイッペイの剣幕に驚きながらも話しかけました。
イッペイは叫びながら、近くの壁を殴りました。鈍い音とともに、壁に穴が開きました。イッペイの手からは血が流れています。私は驚いて言葉を失いました。ランが私にぎゅっと抱きついてきました。私は思わずランを守るように抱きしめました。
ランと2人でテーマパークから帰宅すると、イッペイが激怒して帰ってきました。
「なぜ何も言わずに出かけたのか」と責めるイッペイ。お土産を渡したり理由を説明したりしましたが、イッペイの怒りは収まらず、なんとついに壁を殴り、穴を開けたのです。
イッペイの突然の暴力に驚いて怯える娘の姿を見て、私は「このままではいけない」と決心。
イッペイの機嫌を損ねてしまったと自責の念に駆られるランと共に、その夜私たちは、家を出てビジネスホテルに泊まることにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙