人は人から生まれ、人と関わり、そして死ぬ。誰しも参列し、列席し、最期は故人として……。今、そんな葬儀についての苦情が過去最多に。遺族の知識のなさや悲痛な精神状態を利用し、“ボッタクリ”としか言えない葬儀業者が多々。そのあまりに悪辣な手口と避けるべき業者を、葬儀の道50年のプロが解説する。【写真】2万円ほどでメイクを雇い、10万円を請求する悪徳業者も多発している葬儀屋での料金トラブル実際にあった葬儀